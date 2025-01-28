Благосостояние самых богатых людей мира упало более чем на $100 млрд после успеха DeepSeek-R1 — Finance.ua

Благосостояние самых богатых людей мира упало более чем на $100 млрд после успеха DeepSeek-R1 Сегодня 17:25 — Фондовый рынок

Благосостояние самых богатых людей мира упало более чем на $100 млрд после успеха DeepSeek-R1

Благосостояние 500 богатейших людей мира снизилось на $108 млрд из-за падения акций технологического сектора после успеха китайского чат-бота DeepSeek-R1.

Такие данные приводит Bloomberg

Читайте также В СНБО прокомментировали появление китайской модели ИИ DeepSeek

Больше всего потеряли миллиардеры, чье состояние связано с искусственным интеллектом. Самые большие потери понес соучредитель, президент и главный исполнительный директор компании Nvidia, американец тайваньского происхождения Дженсен Хуанг. Потери составили более $20 млрд (20% состояния).

Сама Nvidia производит графические процессоры и видеоадаптеры, а также мультимедийные и коммуникационные устройства для ПК и игровых консолей. Бортовые компьютеры Nvidia используются в качестве основы для беспилотных авто.

Также сообщается, что соучредитель Oracle Corp. (разрабатывает программное обеспечение) Ларри Эллисон потерял $22,6 млрд, что составило примерно 12% его состояния.

Основатель Dell (один из мировых лидеров в области компьютерных систем) Майкл Делл потерял $13 млрд, а основатель сервиса обмена криптовалют Binance Чанпен Чжао — $12,1 млрд.

В то время как Хуанг и Эллисон понесли гигантские убытки, состояние некоторых других миллиардеров из мира высоких технологий не пострадало. Это касается, в частности, основателя компании Meta Марка Цукерберга и основателя интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса.

Справка Finance.ua:

DeepSeek R-1 разработала китайская лаборатория DeepSeek. Бесплатная opensource модель ИИ стала топовым приложением в рейтинге App Store, что привело к падению американских акций. Ранее сообщалось, что Nvidia потеряла около $600 млрд рыночной стоимости.

😎Мы запускаем небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и потребности. Это поможет нам лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.