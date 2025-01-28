Благосостояние самых богатых людей мира упало более чем на $100 млрд после успеха DeepSeek-R1 — Finance.ua
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Благосостояние самых богатых людей мира упало более чем на $100 млрд после успеха DeepSeek-R1

Фондовый рынок
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Благосостояние самых богатых людей мира упало более чем на $100 млрд после успеха DeepSeek-R1
Благосостояние самых богатых людей мира упало более чем на $100 млрд после успеха DeepSeek-R1
Благосостояние 500 богатейших людей мира снизилось на $108 млрд из-за падения акций технологического сектора после успеха китайского чат-бота DeepSeek-R1.
Такие данные приводит Bloomberg.
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Больше всего потеряли миллиардеры, чье состояние связано с искусственным интеллектом. Самые большие потери понес соучредитель, президент и главный исполнительный директор компании Nvidia, американец тайваньского происхождения Дженсен Хуанг. Потери составили более $20 млрд (20% состояния).
Сама Nvidia производит графические процессоры и видеоадаптеры, а также мультимедийные и коммуникационные устройства для ПК и игровых консолей. Бортовые компьютеры Nvidia используются в качестве основы для беспилотных авто.
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Также сообщается, что соучредитель Oracle Corp. (разрабатывает программное обеспечение) Ларри Эллисон потерял $22,6 млрд, что составило примерно 12% его состояния.
Основатель Dell (один из мировых лидеров в области компьютерных систем) Майкл Делл потерял $13 млрд, а основатель сервиса обмена криптовалют Binance Чанпен Чжао — $12,1 млрд.
В то время как Хуанг и Эллисон понесли гигантские убытки, состояние некоторых других миллиардеров из мира высоких технологий не пострадало. Это касается, в частности, основателя компании Meta Марка Цукерберга и основателя интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса.

Справка Finance.ua:

  • DeepSeek R-1 разработала китайская лаборатория DeepSeek. Бесплатная opensource модель ИИ стала топовым приложением в рейтинге App Store, что привело к падению американских акций. Ранее сообщалось, что Nvidia потеряла около $600 млрд рыночной стоимости.
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По материалам:
УНІАН
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