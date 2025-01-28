Китайский ИИ DeepSeek привел к падению американских акций, — CNN Сегодня 14:36

Китайский ИИ DeepSeek привел к падению американских акций, — CNN, www.wired.com

Акции США резко упали в понедельник, 27 января, а производитель чипов Nvidia потерял около 600 миллиардов долларов рыночной стоимости. Рынки отреагировали на модель ИИ типа ChatGPT под названием R1, представленной китайской компанией DeepSeek.

CNN пишет, что новая модель обладает всеми известными возможностями, но в то же время стоит в разы дешевле популярных ИИ OpenAI, Google или Meta. Компания заявила, что потратила всего 5,6 миллиона долларов на базовую модель, в то время как американские компании тратят сотни миллионов или миллиарды долларов на свои технологии ИИ. Это вызвало шок на рынках, в частности в технологическом секторе.

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Индекс Nasdaq упал на 3,1%, а S&P 500 — на 1,5%. Индекс Dow, которому способствовали компании из сферы здравоохранения и потребительского сектора, которые могут пострадать от ИИ, вырос на 289 пунктов или примерно на 0,7%. В начале дня потери на фондовом рынке были гораздо значительнее.

Потрясающее достижение относительно неизвестного ИИ-стартапа становится еще более шокирующим, если учесть, что США уже много лет работают над тем, чтобы ограничить поставки мощных ИИ-чипов в Китай, ссылаясь на национальную безопасность. Это означает, что DeepSeek смогла получить свою дешевую модель на маломощных чипах ИИ.

Акции американских технологических компаний 27 января рухнули. Nvidia, ведущий поставщик чипов искусственного интеллекта, упала почти на 17% и потеряла 588,8 миллиарда долларов рыночной стоимости — это самый большой показатель рыночной стоимости акций за один день, более чем вдвое превышающий предыдущий рекорд в 240 миллиардов долларов, установленный Meta почти три года назад.

Акции Meta и Alphabet, материнской компании Google, резко упали. Конкуренты Nvidia — Marvell, Broadcom, Micron и TSMC — также резко упали. Обвалились Oracle, Vertiv, Constellation, NuScale и другие компании, работающие в сфере энергетики и центров обработки данных.

Это привело к падению более широкого фондового рынка, поскольку технологические акции составляют значительную часть рынка — на них приходится около 45% S&P 500, по словам Кита Лернера, аналитика Truist.

«Суть в том, что преимущество США было обусловлено технологиями и лидерством американских компаний в сфере искусственного интеллекта», — говорит Лернер. «Развертывание модели DeepSeek заставляет инвесторов сомневаться в том, что американские компании занимают лидерские позиции, сколько средств тратится и приведут ли эти расходы к прибыли или к перерасходу средств».

Новость также повлекла за собой значительные изменения в инвестициях в нетехнологические компании на Уолл-стрит. Энергетические компании в последние годы значительно подорожали из-за огромных объемов электроэнергии, необходимой для центров обработки данных ИИ. Но в понедельник все они резко упали. Constellation Energy, компания, стоящая за планируемым возрождением атомной станции на острове Три-Майл-Айленд для ИИ, упала на 21%. Конкуренты, такие как Vistra, упали на 28%, а GE Vernova — на 21%.

Фьючерсы на природный газ, используемый для питания электрогенераторов, упали на 5,9%. Нефть упала более чем на 2%.

Биткойн и другие криптовалюты также упали.

Одного достижения, пусть и ошеломляющего, может оказаться недостаточно, чтобы перечеркнуть многолетний прогресс американского лидерства в области ИИ. А массовый переход клиентов к китайскому стартапу маловероятен. Поэтому падение рынка может быть несколько чрезмерным — или, возможно, инвесторы искали повод для продажи.

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УНІАН По материалам:

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