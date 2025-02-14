Санкции США не справились: в Китае создали чипы в 10 раз более мощные, чем у Nvidia — Finance.ua

Санкции США не справились: в Китае создали чипы в 10 раз более мощные, чем у Nvidia 14.02.2025, 00:17 — Технологии&Авто

Китайские исследователи в области компьютерной техники добились почти десятикратного прироста производительности по сравнению с американскими суперкомпьютерами на базе Nvidia. Это произошло благодаря графическим процессорам китайского производства.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Это достижение бросает вызов давнему доминированию чипов американского производства в передовых научных исследованиях, а также потенциально подчеркивает непреднамеренные последствия эскалации технологических санкций Вашингтона.

Исследователи полагаются на инновационные методы оптимизации программного обеспечения для повышения эффективности компьютеров, работающих на основе графических процессоров (GPU) китайского производства. Эти оптимизации позволили их системе превзойти американские суперкомпьютеры в определенных научных вычислениях.

Некоторые эксперты предупреждают, что одни программные доработки не смогут закрыть аппаратный разрыв на неопределенный срок. Развитие событий подчеркивает более широкую стратегию Пекина по смягчению рисков «узких мест» — его сильную зависимость от западных технологий чипов на фоне постоянных санкций США.

Ставки особенно высоки в отраслях, зависящих от больших вычислительных ресурсов. Ученые часто полагаются на крупномасштабные высокораздельные симуляции с высоким разрешением для реальных приложений, таких как планирование защиты от наводнений и анализ затопления городов.

Эти симуляции требуют значительной вычислительной мощности и времени, что часто ограничивает более широкое применение. Для китайских исследователей проблема усугубляется тем фактом, что производство передовых графических процессоров, таких как Nvidia A100 и H100, доминирует среди иностранных производителей, а также экспортными ограничениями, введенными США.

Кроме того, ограничение экосистемы программного обеспечения CUDA компании Nvidia, позволяющей запускать ее на стороннем оборудовании, препятствует разработке независимых алгоритмов.

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Профессор Нань Тунчао из Государственной ключевой лаборатории гидрологии, водных ресурсов и гидротехники в Университете Хохай в Нанкине возглавил исследование параллельного вычислительного подхода «многоузловой, много-GPU». Его команда сосредоточилась на использовании отечественных CPU и GPU для создания более эффективной модели суперкомпьютеров. Выводы показывают, что эффективная передача данных и координация задач между несколькими узлами являются ключом минимизации потерь производительности при параллельных вычислениях.

В 2021 году исследователи Национальной лаборатории Оук-Ридж представили модель прогнозирования наводнений с несколькими узлами и несколькими графическими процессорами, известную как TRITON, с использованием суперкомпьютера Summit. Несмотря на развертывание 64 узлов, TRITON добился увеличения скорости обработки только примерно в шесть раз.

Напротив, инновационная архитектура Нана объединила несколько графических процессоров в один узел, чтобы компенсировать ограничение производительности отечественного оборудования. Благодаря усовершенствованию обмена данными между узлами на программном уровне его модель радикально сократила накладные расходы на связь.

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Реализована на отечественной вычислительной платформе общего назначения x86 с процессорами Hygon (модель 7185 с 32 ядрами, 64 потоками и тактовой частотой 2,5 ГГц) и китайскими графическими процессорами, поддерживаемыми 128 ГБ памяти и пропускной способностью узлов, что на 89 процентов меньше использования узлов, если сравнить с TRITON.

Команда Нана смоделировала процесс развития наводнения для проверки модели на водохранилище Чжуанли в Цзаочжуане, провинция Шаньдун. Используя 200 вычислительных узлов и 800 графических процессоров, моделирование было завершено всего за три минуты, достигнув ускорения более чем в 160 раз.

Исследовательский код доступен на платформе с открытым исходным кодом, и Нан отметил, что результаты могут выйти за рамки моделирования наводнений и применяться в гидрометеорологии, седиментации и взаимодействии поверхностных и грунтовых вод.

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