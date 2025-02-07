Samsung вернул первенство по производству чипов: ТОП-10 — Finance.ua
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Samsung вернул первенство по производству чипов: ТОП-10

Фондовый рынок
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Samsung вернул первенство по производству чипов: ТОП-10
Samsung вернул первенство по производству чипов: ТОП-10
В 2024 году общемировой доход от полупроводниковой отрасли составил 626 млрд долларов США, что на 18,1% больше, чем в 2023 году. Прогнозируется, что в 2025 году общий доход составит 705 млрд долларов США.
По результатам прошлого года компания Samsung вернула себе первое место среди крупнейших поставщиков полупроводников.
Об этом сообщает Gartner.
«Графические процессоры (GPU) и процессоры AI, используемые в приложениях центров обработки данных (серверы и карты ускорителей), были ключевыми драйверами для сектора микросхем в 2024 году», — сказал вице-президент по аналитике издания Джордж Броклхерст.
Выручка от полупроводников для центров обработки данных составила 112 миллиардов долларов в 2024 году. Этот показатель выше на 64,8 млрд долларов по сравнению с 2023 годом.
Положительные показатели рынка в целом повлияли на рейтинг нескольких поставщиков полупроводников. Одиннадцать поставщиков продемонстрировали двузначный рост, и только 8 из 25 крупнейших поставщиков полупроводников сообщили о снижении выручки в 2024 году.

Samsung Electronics вернула себе первое место

9 из 10 крупнейших поставщиков полупроводников зафиксировали рост выручки в 2024 году.
Samsung вернул первенство по производству чипов: ТОП-10
Samsung Electronics вернула себе первое место и увеличила свое преимущество за счет сильного роста цен на устройстве памяти. Выручка компании в 2024 году составила 66,5 млрд долларов.
Intel переместилась на вторую позицию, поскольку ее продукция — ПК с искусственным интеллектом и чипсет Core Ultra — оказался недостаточным для компенсации ограниченного успеха предложения ускорителей искусственного интеллекта и скромного роста ее бизнеса в целом. Выручка Intel от полупроводников осталась на уровне 0,1% роста в 2024 году.
Nvidia продолжила демонстрировать исключительно хорошие результаты, увеличив свой доход от полупроводников на 84% в 2024 году до $46 млрд. Компания поднялась на две позиции и заняла третье место благодаря успеху в сфере искусственного интеллекта.
По словам Броклхерста, память и полупроводники будут драйверами краткосрочного роста. Ожидается, что выручка HBM увеличится на 66,3% в 2025 году и достигнет 19,8 млрд долларов.
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