Конкурент Tesla Model Y: компания Xpeng представила новый электрический кроссовер G7 (фото) — Finance.ua
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Конкурент Tesla Model Y: компания Xpeng представила новый электрический кроссовер G7 (фото)

Технологии&Авто
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Конкурент Tesla Model Y: компания Xpeng представила новый электрический кроссовер G7 (фото)
Конкурент Tesla Model Y: компания Xpeng представила новый электрический кроссовер G7 (фото)
Электромобильная гонка в Китае набирает новые обороты. Компания Xpeng, которая уже давно заявляет о себе как о серьезном игроке на рынке электрокаров, официально представила свой новый кроссовер Xpeng G7. У этого электромобиля есть все шансы стать мощным конкурентом Tesla Model Y и новому Xiaomi YU7, ведь он предлагает привлекательные характеристики и очень агрессивную цену.
Об этом пишет electrek и arenaev.

Характеристики Xpeng G7

Xpeng G7 построен на заднеприводной платформе и обладает электромотором мощностью 292 л.с. (218 кВт), что выдает 450 Нм крутящего момента.
Он позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунды. Запас хода, согласно китайскому стандарту CLTC, составляет от 602 до 702 км в зависимости от емкости аккумулятора и размера колес. Покупатели могут выбрать одну из двух LFP-батарей: 68,5 кВт·ч или 80,8 кВт·ч.
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Технология быстрой зарядки 5C от Xpeng позволяет за 10 минут пополнить заряд, достаточный для преодоления 436 км. Зарядка от 0 до 80% занимает всего за 12 минут.
Кроме того, авто поддерживает функцию Vehicle-to-Load (V2L), которая позволяет питать внешние устройства мощностью до 6 кВт — например, электроплиту или кофеварку в кемпинге.
Конкурент Tesla Model Y: компания Xpeng представила новый электрический кроссовер G7 (фото)
Подвеска с адаптивной системой на базе искусственного интеллекта подстраивается к дорожным условиям в миллисекундах, обеспечивая уровень комфорта, который, по словам производителя, превосходит даже Mercedes-Benz GLE и Model Y.
Новый Xpeng G7 может похвастаться большими размерами, чем Tesla Model Y. Его длина составляет 4892 мм, ширина — 1925 мм, а высота — 1655 мм, а колесная база — 2890 мм.
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Просторный салон является ключевым фактором для многих семей и главным преимуществом на переполненном китайском рынке кроссоверов.
Как следствие, места для багажа более чем достаточно. Полезный объем основного багажника — 819 л, с разложенными сиденьями этот показатель увеличивается до 2277 л. Есть еще 120 л пространства для перевозки вещей под полом и передний багажник объемом 42 л.

Дизайн и интерьер

Внешне G7 выглядит современно и сдержанно. Передняя часть выполнена в фирменном стиле второго поколения X Face с узкими дневными ходовыми огнями, соединенными LED полосой.
Конкурент Tesla Model Y: компания Xpeng представила новый электрический кроссовер G7 (фото)
Задние фонари получили название Star Ring. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,238. Он немного выше, чем у Model Y (0,230), но все равно поражает.
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Интерьер построен по принципу минимализма. Физические кнопки исчезли, а управление сосредоточено в центральном 15,6-дюймовом экране информационно-развлекательной системы, выполненной на чипе Snapdragon 8295.
Конкурент Tesla Model Y: компания Xpeng представила новый электрический кроссовер G7 (фото)
Изюминка салона — огромный 87-дюймовый AR-HUD дисплей, разработанный совместно с Huawei. Он выводит важную информацию прямо на лобовое стекло.
В салоне установлено 20 динамиков, два беспроводных зарядных модуля мощностью 50 Вт, а также панорамная крыша.
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Пассажиры второго ряда получают 8-дюймовый экран, персональные климатические настройки, складной столик и беспроводную зарядку.
Конкурент Tesla Model Y: компания Xpeng представила новый электрический кроссовер G7 (фото)
Версия Ultra оснащена двумя чипами Turing с вычислительной мощностью 2250 TOPS, что позволяет реализовать автономное вождение 3-го уровня.
Ожидается, что эта функция станет доступна через обновление ПО до конца 2025 года. Стандартные версии используют два чипа Nvidia Orin-X (производительность 508 TOPS).

Цена Xpeng G7

  • G7 Max (602 км) — 195 800 юаней ($27 325). Это на 26% меньше стартовой цены Tesla Model Y в Китае;
  • G7 Max (702 км) — 205 800 юаней ($28 720);
  • G7 Ultra (702 км) — 225 800 юаней ($31 510).
Те, кто закажет G7 Ultra до 31 июля, получат в подарок отделку из кожи Nappa и электропривод двери.
Эта модель сразу вызвала ажиотаж. Первые 10 тыс. заказов были оформлены всего за 9 минут.
По материалам:
ITC.ua
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