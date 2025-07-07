К концу 2025 года в Украине возрастет спрос на электромобили — прогноз Сегодня 19:02 — Личные финансы

К концу 2025 года в Украине возрастет спрос на электромобили — прогноз

Суммарный объем сегмента электромобилей по итогам июня 2025 года составил почти 9 тыс., что на 2,3% меньше, чем было в мае текущего года, но на 43,4% больше по сравнению с прошлогодними показателями июня.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Несмотря на замедление темпов торгов на украинском авторынке, сегмент электромобилей имеет все шансы сохранить положительную динамику.

По мнению аналитиков, рост продолжится и в этом году — прежде всего потому, что с 2026 года в Украине возвращается НДС на растаможку электроавто.

«Это неизбежно приведет к повышению их стоимости по меньшей мере на 20−30%, в то же время сузится их выбор. Также своего добавляют цены на топливо, которые резко поднялись сразу на несколько гривен за литр, что дает преимущества именно электротранспорту», — отмечают эксперты.

Инфографика: eauto.org.ua

Структура сегмента по итогам прошлого месяца следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 53,3% или 4792 шт.

Второй по объемам подсегмент — внутренние перепродажи машин группы BEV, доля 30,4%, количество — 2735 шт.

Новые электроавто заняли 16,2% в своей группе, а в количественном измерении это 1458 шт., и это новый абсолютный рекорд по количеству первых регистраций новых электроавто (всех типов)!

Вот как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами:

Внутренние перепродажи: −7,6% MM, +32,9% YY.

Импорт б/у: −2,8% MM, +41,9% YY.

Импорт новых: +11,9% MM, +75,7% YY.

По состоянию на конец июня 2025 года в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк транспорта группы BEV составляет 171,1 тыс. единиц. Больше всего в нем легковушек — 166,4 тыс. Грузовиков на электротяге 3,6 тыс., также несколько электробусов (8 шт.), и более 1 тыс. единиц разной мототехники.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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