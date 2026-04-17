Новые правила для работодателей, которые будут брать на работу украинцев с картой CUKR

Новый портал MOS 2.0 заработает 27 апреля 2026 года.
С этой даты заявления на получение временных или постоянных видов на жительство, а также на получение статуса долгосрочного резидента ЕС будут подаваться исключительно в электронном виде.
Работодатели будут иметь новые обязательства
Согласно новым правилам, предприятию, где работают иностранцы, не нужно будет создавать профиль в системе MOS 2.0, однако на электронную почту компании будет отправлена ссылка, которую работодатель не сможет проигнорировать.
Начиная с 27 апреля иностранцы смогут подавать заявления на проживание и работу исключительно в электронном виде. В заявке они должны указать адрес электронной почты своего работодателя, на который система отправит уникальную ссылку. По этой ссылке представитель компании электронно заполнит и подпишет приложение 1, где будут указаны условия трудоустройства.
Более того, госучреждения больше не будут принимать сканированные копии подписанных документов. Для подписи документов нужно будет использовать электронные инструменты: доверенный профиль, квалифицированную электронную подпись или электронное удостоверение личности.
Ссылка будет активной только в течение 30 дней. Отсутствие ответа за этот срок заблокирует дальнейшую обработку заявки иностранца на легализацию пребывания в Польше. Однако после того, как подписанное приложение будет отправлено, его нельзя будет редактировать или отозвать.
Цифровизация процесса не означает отмены визитов в воеводские управления. Иностранцы по-прежнему должны будут явиться по вызову в управление, чтобы сдать отпечатки пальцев, образец подписи или предъявить чиновникам оригинал своего паспорта.
В настоящее время украинцы в Польше составляют около 70% от общего числа иностранных работников.