Новые правила для работодателей, которые будут брать на работу украинцев с картой CUKR Сегодня 19:00

Новые правила для работодателей, которые будут брать на работу украинцев с картой CUKR

С 4 мая 2026 года для граждан Украины в Польше будет введен специальный путь легализации пребывания — карта CUKR с пометкой «Раньше имел временную защиту».

Это способ доступен для граждан Украины, которые прибыли в Польшу начиная с 24 февраля 2022 года и имеют статус UKR, непрерывно находились не менее 365 дней и имеют его на день подачи заявки.

Что новая карта даст украинцам

разрешение на легальное пребывание в Польше в течение 3 лет;

свободный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений,

возможность вести бизнес,

право путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Новый портал MOS 2.0 заработает 27 апреля 2026 года.

С этой даты заявления на получение временных или постоянных видов на жительство, а также на получение статуса долгосрочного резидента ЕС будут подаваться исключительно в электронном виде.

Работодатели будут иметь новые обязательства

Согласно новым правилам, предприятию, где работают иностранцы, не нужно будет создавать профиль в системе MOS 2.0, однако на электронную почту компании будет отправлена ​​ссылка, которую работодатель не сможет проигнорировать.

Начиная с 27 апреля иностранцы смогут подавать заявления на проживание и работу исключительно в электронном виде. В заявке они должны указать адрес электронной почты своего работодателя, на который система отправит уникальную ссылку. По этой ссылке представитель компании электронно заполнит и подпишет приложение 1, где будут указаны условия трудоустройства.

Более того, госучреждения больше не будут принимать сканированные копии подписанных документов. Для подписи документов нужно будет использовать электронные инструменты: доверенный профиль, квалифицированную электронную подпись или электронное удостоверение личности.

Ссылка будет активной только в течение 30 дней. Отсутствие ответа за этот срок заблокирует дальнейшую обработку заявки иностранца на легализацию пребывания в Польше. Однако после того, как подписанное приложение будет отправлено, его нельзя будет редактировать или отозвать.

Цифровизация процесса не означает отмены визитов в воеводские управления. Иностранцы по-прежнему должны будут явиться по вызову в управление, чтобы сдать отпечатки пальцев, образец подписи или предъявить чиновникам оригинал своего паспорта.

В настоящее время украинцы в Польше составляют около 70% от общего числа иностранных работников.

Украинцы в Польше в 2025 г. создали 3200 компаний и стали лидерами по количеству открытых бизнесов.

Среди тех, кто там создает новые бизнесы, за украинцами следуют белорусы (1200), китайцы (около 610) и немцы (около 514).

