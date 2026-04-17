0 800 307 555
ру
Новые правила для работодателей, которые будут брать на работу украинцев с картой CUKR

Личные финансы
3
С 4 мая 2026 года для граждан Украины в Польше будет введен специальный путь легализации пребывания — карта CUKR с пометкой «Раньше имел временную защиту».
Это способ доступен для граждан Украины, которые прибыли в Польшу начиная с 24 февраля 2022 года и имеют статус UKR, непрерывно находились не менее 365 дней и имеют его на день подачи заявки.

Что новая карта даст украинцам

  • разрешение на легальное пребывание в Польше в течение 3 лет;
  • свободный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений,
  • возможность вести бизнес,
  • право путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Читайте также
Новый портал MOS 2.0 заработает 27 апреля 2026 года.
С этой даты заявления на получение временных или постоянных видов на жительство, а также на получение статуса долгосрочного резидента ЕС будут подаваться исключительно в электронном виде.

Работодатели будут иметь новые обязательства

Согласно новым правилам, предприятию, где работают иностранцы, не нужно будет создавать профиль в системе MOS 2.0, однако на электронную почту компании будет отправлена ​​ссылка, которую работодатель не сможет проигнорировать.
Начиная с 27 апреля иностранцы смогут подавать заявления на проживание и работу исключительно в электронном виде. В заявке они должны указать адрес электронной почты своего работодателя, на который система отправит уникальную ссылку. По этой ссылке представитель компании электронно заполнит и подпишет приложение 1, где будут указаны условия трудоустройства.
Читайте также
Более того, госучреждения больше не будут принимать сканированные копии подписанных документов. Для подписи документов нужно будет использовать электронные инструменты: доверенный профиль, квалифицированную электронную подпись или электронное удостоверение личности.
Ссылка будет активной только в течение 30 дней. Отсутствие ответа за этот срок заблокирует дальнейшую обработку заявки иностранца на легализацию пребывания в Польше. Однако после того, как подписанное приложение будет отправлено, его нельзя будет редактировать или отозвать.
Читайте также
Цифровизация процесса не означает отмены визитов в воеводские управления. Иностранцы по-прежнему должны будут явиться по вызову в управление, чтобы сдать отпечатки пальцев, образец подписи или предъявить чиновникам оригинал своего паспорта.
В настоящее время украинцы в Польше составляют около 70% от общего числа иностранных работников.
Украинцы в Польше в 2025 г. создали 3200 компаний и стали лидерами по количеству открытых бизнесов.
Среди тех, кто там создает новые бизнесы, за украинцами следуют белорусы (1200), китайцы (около 610) и немцы (около 514).
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаМигранты
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems