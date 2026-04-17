Как выросло высшее образование в Украине за последние 4 года (самые дорогие специальности)

Стоимость обучения в украинских университетах резко возросла на 60% за последние 4 года. Наибольшее удорожание зафиксировали именно в 2025 году.
Об этом свидетельствуют данные образовательного портала Education.ua.

Средняя стоимость

По данным исследования, средняя стоимость обучения росла каждый год.
  • В 2022 году — 19 171 грн,
  • в 2023 — 21 591 грн,
  • в 2024 — 25 347 грн,
  • в 2025 году достигла 30 798 грн.

Где наибольший рост

Быстрее всего дорожают специальности, связанные с международной деятельностью, управлением и финансами.
Читайте также
Например, средняя стоимость обучения по специальности «Международные отношения» за 4 года выросла на 93% - с 24 920 грн до 48 079 грн, а по специальности «Общественное здоровье» на 77% - с 20 284 грн до 35 809 грн.

Самые дорогие:

  • стоматология,
  • медицина,
  • международные отношения и право,
  • ІТ и искусство.
Каждый год эти направления попадают в рейтинг самых дорогих.
В то же время, самые низкие цены имеют направления, которые государство считает критически важными для экономики и восстановления. Речь идет, в частности, о железнодорожном транспорте, машиностроении, металлургии, энергопроизводстве и аграрных специальностях.
Дороже всего высшее образование стоит в частных заведениях, где обучение стартует от 100 тысяч грн в год. Так, год обучения в Американ Юниверсити Киев в 2025 году стоил в среднем 323 999 грн, в Зигмунд Фрейд Университет Украина — 315 000 грн, а в Украинском католическом университете — 147 000 грн.
При этом самое дешевое обучение преимущественно в педагогических и духовных вузах.
Самые низкие цены в 2025 году наблюдаются в Таврическом христианском институте, где год обучения в среднем стоил 11 750 грн, Волынской православной богословской академии — 15 000 грн, а также в Бердянском государственном педагогическом университете — 15 177 грн.
Ранее Work.ua и Education.ua провели совместное исследование, позволяющее определить время окупаемости инвестиций в высшее образование, посчитав стоимость обучения популярных специальностей и заработную плату в крупнейших городах Украины.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
