Как выросло высшее образование в Украине за последние 4 года (самые дорогие специальности)

Например, средняя стоимость обучения по специальности «Международные отношения» за 4 года выросла на 93% - с 24 920 грн до 48 079 грн, а по специальности «Общественное здоровье» на 77% - с 20 284 грн до 35 809 грн.
Самые дорогие:
стоматология,
медицина,
международные отношения и право,
ІТ и искусство.
Каждый год эти направления попадают в рейтинг самых дорогих.
В то же время, самые низкие цены имеют направления, которые государство считает критически важными для экономики и восстановления. Речь идет, в частности, о железнодорожном транспорте, машиностроении, металлургии, энергопроизводстве и аграрных специальностях.
Дороже всего высшее образование стоит в частных заведениях, где обучение стартует от 100 тысяч грн в год. Так, год обучения в Американ Юниверсити Киев в 2025 году стоил в среднем 323 999 грн, в Зигмунд Фрейд Университет Украина — 315 000 грн, а в Украинском католическом университете — 147 000 грн.
При этом самое дешевое обучение преимущественно в педагогических и духовных вузах.
Самые низкие цены в 2025 году наблюдаются в Таврическом христианском институте, где год обучения в среднем стоил 11 750 грн, Волынской православной богословской академии — 15 000 грн, а также в Бердянском государственном педагогическом университете — 15 177 грн.
Ранее Work.ua и Education.ua провели совместное исследование, позволяющее определить время окупаемости инвестиций в высшее образование, посчитав стоимость обучения популярных специальностей и заработную плату в крупнейших городах Украины.