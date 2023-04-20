За сколько окупается высшее образование в Украине — Finance.ua

За сколько окупается высшее образование в Украине Сегодня 13:01 — Личные финансы

За сколько окупается высшее образование в Украине

Work.ua и Education.ua провели совместное исследование, позволяющее определить время окупаемости инвестиций в высшее образование, посчитав стоимость обучения популярных специальностей и заработную плату в крупнейших городах Украины.

Для определения, когда инвестиции в обучение начнут приносить доход, а диплом будет работать на выпускника, были взяты лабораторные условия, где не учитывались деньги, потраченные на жилье, питание, проезд и развлечения. В рамках эксперимента работник тратит зарплату только на выплаты за обучение.

Механизм подсчета: среднюю стоимость обучения по определенной специальности делим на среднюю месячную зарплату по профессии и получаем ориентировочное время окупаемости.

Например, стоимость обучения на бакалавриате по специальности «Право» в Киеве составляет 177 368 грн. Средняя зарплата юриста в Киеве составляет 19000 грн в месяц.

Итак, время, за которое можно возместить затраты на обучение, можно рассчитать по формуле: Стоимость обучения, грн/Медиана заработной платы, грн = Время окупаемости, мес.

177368/19000 = 10 месяцев.

Это значит, что если выпускник сможет найти работу в области права в Киеве, то он возместит расходы на обучение менее чем через год после получения диплома, ориентировочно — через 10 месяцев. Однако учитывая рыночные реалии и индивидуальные возможности каждого выпускника, время окупаемости может отличаться от расчета.

Подробно по каждой специальности и городу:

Киев:

«Право» — обучение 177 368 грн / зарплата 19 000 грн = 10 месяцев;

«Компьютерные науки» — обучение 147 184 грн / зарплата 22 000 грн = 7 месяцев;

«Филология» — обучение 163 128 грн / зарплата 18 000 грн = 10 месяцев;

«Менеджмент» — обучение 142 240 грн / зарплата 20 000 грн = 8 месяцев;

«Психология» — обучение 126 944 грн/зарплата 13 000 грн = 10 месяцев.

Харьков:

«Право» — обучение 101 100 грн / зарплата 12 000 грн = 9 месяцев;

«Компьютерные науки» — обучение 105 520 грн / зарплата 17 000 грн = 7 месяцев;

«Филология» — обучение 96 776 грн / зарплата 14 000 грн = 7 месяцев;

«Менеджмент» — обучение 101 256 грн/зарплата 15 000 грн = 7 месяцев;

«Психология» — обучение 109 570 / зарплата 18 000 грн = 7 месяцев.

Львов:

«Право» — обучение 122 820 грн / зарплата 12 000 грн = 11 месяцев;

«Компьютерные науки» — обучение 125 937 грн / зарплата 20 000 грн = 7 месяцев;

«Филология» — обучение 149 430 грн / зарплата 15 000 грн = 10 месяцев;

«Менеджмент» — обучение 92 299 грн / зарплата 18 000 грн = 6 месяцев;

«Психология» — обучение 122 820 грн/зарплата 12 000 грн = 11 месяцев.

Днепр:

«Право» — обучение 102 000 грн / зарплата 17 000 грн = 6 месяцев;

«Компьютерные науки» — обучение 88 032 грн / зарплата 20 000 грн = 5 месяцев;

«Филология» — обучение 86 082 грн / зарплата 15 000 грн = 6 месяцев;

«Менеджмент» — обучение 86 082 грн / зарплата 17 000 грн = 6 месяцев;

«Психология» — обучение 92 533 грн/зарплата 10 000 грн = 10 месяцев.

Одесса:

«Право» — обучение 112 320 грн / зарплата 15 000 грн = 8 месяцев;

«Компьютерные науки» — обучение 111 810 грн / зарплата 18 000 грн = 7 месяцев;

«Филология» — обучение 96 776 грн / зарплата 14 000 грн = 7 месяцев;

«Менеджмент» — обучение 101 256 грн / зарплата 15 000 грн = 7 месяцев;

«Психология» — обучение 109 570 грн / зарплата 18 000 грн = 7 месяцев.

Подсчет показывает, что список окупаемых специальностей возглавляют Менеджмент и Компьютерные науки, стоимость овладения которыми в Украине можно выплатить в среднем за 7 месяцев.

Самое дорогое образование в разрезе окупаемости оказалось в Киеве. В среднем, киевским выпускникам нужно отработать 9 месяцев, чтобы покрыть стоимость обучения.

Стоимость обучения в городах

К примеру, для студентов Киевского национального университета им. Т. Шевченко стоимость получения степени бакалавра, а это 4 года обучения, составляет:

«Право» — 227 200 грн;

«Компьютерные науки» — 152 000 грн;

«Филология» — 198 400 грн;

«Менеджмент» — 168 000 грн;

«Психология» — 152 000 грн.

Учитывая стоимость обучения в каждом университете, можно вывести среднюю стоимость бакалавриата в каждом городе.

Расчет следующий: сумма стоимости обучения, поделенная на количество ЗВО, в которых есть эта специальность. К примеру, в Киеве специальности «Право» обучают во всех пяти выбранных университетах:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ). Стоимость четырех лет обучения — 227 200 грн;

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» (НТУУ КПИ) — 158 000 грн;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) — 129 640 грн;

Национальный авиационный университет (НАУ) — 128 000 грн;

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА) — 244 000 грн.

Средняя стоимость бакалавриата по специальности «Право»: 886840/5 = 177368 грн.

Общий список ЗВО по городам и стоимости бакалавриата выглядит так:

Киев:

«Право» — 177 368 грн;

«Компьютерные науки» — 147 184 грн;

«Филология» — 163 128 грн;

«Менеджмент» — 142 240 грн;

«Психология» — 126 944 грн.

Харьков:

«Право» — 101 100 грн;

«Компьютерные науки» — 105 520 грн;

«Филология» — 96 776 грн;

«Управление» — 101 256;

«Психология» — 109 570 грн.

Львов:

"Право — 114 881 грн;

«Компьютерные науки» — 125 937 грн;

«Филология» — 149 430 грн;

«Менеджмент» — 92 299 грн;

«Психология» — 122 820 грн.

Днепр:

«Право» — 102 000 грн;

«Компьютерные науки» — 88 032 грн;

«Филология» — 86 082 грн;

«Менеджмент» — 86 082 грн;

«Психология» — 92 533 грн.

Одесса:

«Право» — 112 320 грн;

«Компьютерные науки» — 111 810 грн;

«Филология» — 105 872 грн;

«Менеджмент» — 105 410 грн;

«Психология» — 109 110 грн.

Самая дорогая специальность в Украине по приведенному перечню — «Право», самый дорогой город для обучения — Киев. Самая дешевая специальность по стоимости обучения — «Менеджмент», самый дешевый город для обучения — Днепр.

А какая зарплата ждет будущих специалистов

Получив список популярных специальностей, Work.ua выбрал соответствующие профессии и определил среднюю медиану заработной платы для каждой и в каждом городе. Для расчетов взят средний показатель за 6 месяцев: с октября 2022 года по март 2023 года. Таким образом, на выборку не будут влиять нетипичные и единичные вакансии с слишком высокой или низкой оплатой.

В Киеве:

Юрист — 19 000 грн.

Системный администратор — 22 000 грн.

Преподаватель английского — 18 000 грн.

Менеджер по персоналу — 20 000 грн.

Психолог — 13 000 грн.

В Харькове:

Юрист — 12 000 грн.

Системный администратор — 17 000 грн.

Преподаватель английского — 14 000 грн.

Менеджер по персоналу — 15 000 грн.

Психолог — 18 000 грн.

Во Львове:

Юрист — 18 000 грн.

Системный администратор — 20 000 грн.

Преподаватель английского — 15 000 грн.

Менеджер по персоналу — 18 000 грн.

Психолог — 12 000 грн.

В Днепре:

Юрист — 17 000 грн.

Системный администратор — 20 000 грн.

Преподаватель английского — 15 000 грн.

Менеджер по персоналу — 17 000 грн.

Психолог — 10 000 грн.

В Одессе:

Юрист — 15 000 грн.

Системный администратор — 18 000 грн.

Преподаватель английского — 15 000 грн.

Менеджер по персоналу — 18 000 грн.

Психолог — 15 000 грн.

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