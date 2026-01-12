Первые «водительские права» онлайн: будущих водителей предупредили о новой схеме обмана
В социальных сетях все чаще появляются предложения якобы оформить первое водительское удостоверение онлайн и получить его по почте. Такие объявления распространяют кибер-мошенники.
Они уверяют, что документ будет легальным и будет даже отображаться в государственных реестрах. В Главном сервисном центре МВД и Департаменте киберполиции отмечают: это обман. На самом деле злоумышленники присылают поддельный документ, не имеющий никакой юридической силы, а их настоящая цель — деньги и персональные данные граждан.
Как на самом деле выдается первое водительское
Первое водительское удостоверение выдается сроком на 2 года и не направляется по почте. Получить его можно только лично в сервисном центре МВД после успешной сдачи практического экзамена.
Документ выдают исключительно владельцу под подпись при наличии паспорта. Это прямое требование законодательства, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины № 340. Удостоверение не могут получить ни родственники, ни доверенные лица даже по нотариальной доверенности.
Любые другие способы получения первого водительского удостоверения вне сервисного центра МВД — незаконны.
Мошенники действуют по типичной схеме:
- обещают «легальное» водительское за деньги якобы через знакомых в МВД;
- уверяют, что документ появится в «Дії» и Кабинете водителя;
- требуют дополнительные переводы за внесение в реестр или ускорение процедуры.
После этого отправляют по почте фальшивое удостоверение. Через несколько дней становится понятно, что документ не появился ни в каких реестрах, а связь с продавцами исчезает — страницы удаляются или пользователя блокируют.
Ответственность за подделки
Следует помнить: ответственность предусмотрена не только для мошенников, но и за использование поддельных документов. Согласно части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, за это грозит штраф, арест или ограничение свободы.
