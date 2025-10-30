День финансов: 15 тыс. грн на переквалификацию, цифровизация рынка труда, кредиты для военных
Четверг, 30 октября. Деньги для бизнеса, поддержка для ветеранов и цифровые услуги для тех, кто в поиске работы.
Развитие рынка труда
Правительство поддержало запуск новой экосистемы «Обрій». Через «Дія» человек сможет зарегистрировать статус безработного, оформить пособие, официально уволиться на временно оккупированных территориях и получить грант до 15 000 грн на переквалификацию.
Цифровая система «Обрій» объединит все сервисы и данные в одной экосистеме. Сервисный подход — на практике: заявление через «Дія», и государство сопровождает человека от первого до последнего дня работы, и самое важное — также и после потери работы, помогая человеку вернуться к трудоустройству и собственному заработку, пояснили в Минэкономики.
Кроме того, Кабмин утвердил создание Единого реестра квалификаций. Это будет современная электронная платформа, которая будет содержать систематизированную информацию о квалификации, профессиональных стандартах, квалификационных центрах и экспертах по аккредитации.
Гранты на собственное дело
Правительство расширяет грантовую программу поддержки предпринимателей — «Собственное дело». С 2026 г. она получит новые возможности: увеличенные размеры грантов и упрощенный доступ для тех, кто хочет начать или развить собственный бизнес. Новые размеры грантов:
- до 100 тыс. грн — без создания рабочих мест;
- до 200 тыс. грн — за одно созданное место;
- до 350 тыс. грн — за два созданных места.
Несмотря на полномасштабную войну, украинский малый и средний бизнес демонстрирует тенденции роста и расширения деятельности. Предприниматели продолжают искать возможности для развития. 67% опрошенных планируют масштабирование бизнеса, свидетельствуют результаты ежегодного исследования Mastercard SME Index 2025 года.
Поддержка ветеранов
Ветераны, участвующие в общественно полезных работах, получат повышенную оплату — до 16 000 гривен. Также предприятия, которые будут нанимать ветеранов не менее чем на один год, смогут рассчитывать на полную компенсацию зарплаты в течение первых шести месяцев работы.
Кстати, Национальный банк и ПриватБанк объяснили, как сейчас решается ситуация с кредитными обязательствами военнослужащих, которые из-за мобилизации временно не могут осуществлять ежемесячные платежи.
Топ криптобирж
Еще несколько лет назад мир криптовалют напоминал дикий Запад — без правил, с бесконечными обещаниями скорых прибылей. 2025 год изменил все. Теперь это не поле хаотических спекуляций, а область с собственной этикой, системой доверия и ответственностью. Однако главный вопрос остается неизменным: через какую биржу заходить в рынок?
В новой статье Finance.ua рассказывает о криптобиржах, на которые стоит обратить внимание в конце 2025 года:
🔗 Топ криптобирж осени 2025 года: как выбрать платформу и не потерять свои средства
Зарплаты госслужащих
Счетная палата сообщила, что заработная плата государственных служащих выросла на 43%, однако большинство чиновников считают свою зарплату неадекватной выполняемым обязанностям. Так, почти 50% госслужащих называют низкую зарплату основной причиной увольнения. Почему реформа не принесла ожидаемых результатов, читайте по ссылке.
Советник для продажи госбанков
Правительство утвердило порядок привлечения советника для подготовки к продаже пакетов акций государственных банков. Теперь появляется четкий механизм и критерии отбора советника, его задачи и полномочия. Советник будет разрабатывать рекомендации относительно порядка проведения конкурса, оценки участников, способов продажи акций, повышения их стоимости и других вопросов, связанных с подготовкой к приватизации банков государственного сектора.
Со своей стороны, Фонд гарантирования вкладов предлагает усовершенствовать механизм урегулирования неплатежеспособных банков. Фонд выступает за подход, когда передача активов и обязательств от неплатежеспособного банка другому происходит непрерывно и незаметно для клиентов.
Украинские беженцы за границей
Как рассказала директор Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи Элла Либанова, абсолютно все страны, где проживают украинские беженцы, заинтересованы в их ассимиляции. При этом она предположила, что после войны возможна мужская миграция за границу, но женской уже не будет. По ее прогнозу, на 2040 год в Украине останется 25−30 млн населения.
В то же время Государственная пограничная служба не фиксирует выезды граждан за границу в разрезе возрастных категорий. Комментируя сообщения СМИ о том, что польская пограничная служба якобы ведет отдельный учет выездов мужчин в возрасте 18−22 лет, в ГПСУ отметили, что украинская сторона не владеет такой информацией.
