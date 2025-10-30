0 800 307 555
В Украине создадут Единый реестр квалификаций

31
Кабмин утвердил создание Единого реестра квалификаций.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Это будет современная электронная платформа, которая будет содержать систематизированную информацию о квалификации, профессиональных стандартах, квалификационных центрах и экспертах по аккредитации.
Реестр станет открытым и безвозмездным ресурсом, доступным всем пользователям.

Что это даст

  • Граждане смогут найти на платформе адреса квалификационных центров, требования к профессиям, а также возможности профессионального роста.
  • Для работодателей этот инструмент станет удобным способом для подбора персонала, создания должностных инструкций и планирования развития работников.
Напомним, что 2 мая вступил в силу Закон № 4353, предусматривающий создание Единого реестра квалификаций на основании Классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий и Реестра квалификаций. Такой Реестр будет создан в 2026 году.

Справка Finance.ua:

  • по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре этого года выросла до 26 623 грн, увеличившись на 2,7% по сравнению с августом;
  • Данные Счетной палаты свидетельствуют, что зарплата госслужащих выросла на 43%, однако большинство чиновников считают свою зарплату неадекватной исполняемым обязанностям.
Светлана Вышковская
Редактор
