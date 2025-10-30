В Украине создадут Единый реестр квалификаций
Кабмин утвердил создание Единого реестра квалификаций.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Это будет современная электронная платформа, которая будет содержать систематизированную информацию о квалификации, профессиональных стандартах, квалификационных центрах и экспертах по аккредитации.
Реестр станет открытым и безвозмездным ресурсом, доступным всем пользователям.
Что это даст
- Граждане смогут найти на платформе адреса квалификационных центров, требования к профессиям, а также возможности профессионального роста.
- Для работодателей этот инструмент станет удобным способом для подбора персонала, создания должностных инструкций и планирования развития работников.
Напомним, что 2 мая вступил в силу Закон № 4353, предусматривающий создание Единого реестра квалификаций на основании Классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий и Реестра квалификаций. Такой Реестр будет создан в 2026 году.
Справка Finance.ua:
- по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре этого года выросла до 26 623 грн, увеличившись на 2,7% по сравнению с августом;
- Данные Счетной палаты свидетельствуют, что зарплата госслужащих выросла на 43%, однако большинство чиновников считают свою зарплату неадекватной исполняемым обязанностям.
Поделиться новостью
Также по теме
Украинские беженцы за границей: кто еще может уехать, а кто вернется (прогноз)
Польша не отменит односторонний запрет на импорт из Украины чувствительных агротоваров
В Украине создадут Единый реестр квалификаций
Нардеп рассказал о масштабной потере тепла в Киеве
Ветераны будут получать до 16 тысяч гривен за участие в общественно полезных работах
FAVBET Tech — в топ-5 крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City»