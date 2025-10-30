На українсько-угорському кордоні тепер працює система EES Сьогодні 09:47

З 28 жовтня на всіх пунктах пропуску на кордоні між Україною та Угорщиною запроваджено систему Entry/Exit System (EES), яка передбачає збирання біометричних даних громадян третіх країн під час перетину кордону.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Як зазначають угорські прикордонні служби, система впроваджується для прискорення контролю, підвищення безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців на території ЄС.

Раніше EES почали застосовувати у пунктах пропуску «Берегшурань — Лужанка» (з 12 жовтня) та «Захонь — Чоп» (з 21 жовтня).

При цьому запровадження системи не змінює загального порядку перетину кордону для українців та інших подорожувальників.

Державна прикордонна служба рекомендує враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Довідка Finance.ua:

з 12 жовтня у Європі працює нова система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System). Вона реєструє громадян третіх країн, які подорожують на короткий термін, щоразу, коли вони перетинають зовнішні кордони європейських країн-учасниць системи;

29 європейських країн, які використовують EES, поступово впроваджуватимуть систему на своїх зовнішніх кордонах протягом шести місяців;

систему на своїх зовнішніх кордонах протягом шести місяців; у Польщі система EES запустилася спочатку на автомобільному прикордонному переході Медика-Шегині та на залізничному переїзді Перемишль-Мостиська.

