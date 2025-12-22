В правительстве снова обещают сократить отключение света
Кабинет Министров поручил до 24 декабря перенаправить высвободившийся энергоресурс для обеспечения потребностей населения.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По словам главы правительства, соответствующую задачу поставили всем привлеченным органам без исключения. Речь идет о безусловном выполнении решения о направлении высвобожденного энергетического ресурса объемом до 1 ГВт, который появился после пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры именно для нужд населения.
Влияние на энергосистему
Свириденко отметила, что этот шаг должен помочь сбалансировать энергосистему и снизить количество отключений электроэнергии для граждан.
«Работаем и по другим направлениям, в частности, увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации», — отметила премьер-министр.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Юлию Свириденко писал, что продолжительность отключений света для бытовых потребителей и бизнеса сократится. Правительство изменило список компаний, которым запрещено выключать электроэнергию в условиях дефицита. По результатам пересмотра выявилась возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.
В то же время, по словам Владимира Зеленского, в украинской энергосистеме нет ни одной электростанции, не пострадавшей от российских атак.
