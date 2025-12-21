Почему графики отключений света могут меняться несколько раз в день Сегодня 09:16 — Энергетика

Почему графики отключений света могут меняться несколько раз в день

Графики отключений электроэнергии в Украине часто корректируются в течение дня из-за постоянных изменений в работе энергосистемы.

Об этом рассказал Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, в эфире «Украинского радио».

По его словам, ключевая причина — необходимость удерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии. Объемы генерации могут изменяться в зависимости от погодных условий и состояния сетей.

«Когда хорошая погода и светит солнце, включаются солнечные электростанции, появляется дополнительная генерация, и мы можем запитать больше потребителей», — пояснил Рябцев.

В то же время любая авария на энергетических объектах может быстро изменить ситуацию.

«Если происходит повреждение или уменьшается генерация, или становится невозможным нормальное распределение электроэнергии. Тогда графики корректируются в зависимости от продолжительности ремонта», — отметил эксперт.

Отдельно он обратил внимание на Киев и область, где выросло количество аварийных отключений. По словам Рябцева, оборудование часто не выдерживает интенсивного режима «включения-выключения», из-за чего возникают локальные неисправности, в том числе в жилых домах.

Тем не менее, отмечает эксперт, энергетики заинтересованы в том, чтобы как можно больше потребителей были со светом.

«Чем больше людей с электроэнергией, тем больше ресурсов у энергетиков для ремонтов и восстановления сетей», — подытожил он.

Главком

