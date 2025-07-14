Єврокомісія схвалила «роумінговий безвіз» для України: що це дасть — Finance.ua

Єврокомісія схвалила «роумінговий безвіз» для України: що це дасть Сьогодні 14:38 — Світ

Єврокомісія схвалила «роумінговий безвіз» для України: що це дасть

Європейська комісія погодила надання Україні доступу до політики «Roam like at Home», що дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком в ЄС без додаткових витрат.

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Офіційне приєднання очікується з 1 січня 2026 року.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду , передає Укрінформ.

«Про важливий крок у європейській інтеграції України. Єврокомісія погодила надання Україні так званого „роумінгового безвізу“ — приєднання до політики ЄС Roam like at Home», — поінформував він.

«Наразі уряд схвалює рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінга. Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу», — додав Шмигаль.

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Наразі послуги мобільних операторів в Україні значно дешевші, ніж у європейських державах. Проте все може змінитися, коли наша країна приєднається до роумінгової зони ЄС. Про це читайте в статті Finance.ua:

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