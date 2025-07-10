Пільговий роумінг між Україною та ЄС для українців продовжили до кінця року — Finance.ua

Пільговий роумінг між Україною та ЄС для українців продовжили до кінця року Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Пільговий роумінг між Україною та ЄС для українців продовжили до кінця року

Європейські та українські мобільні оператори домовилися продовжити дію пільгових тарифів на роумінг ще на шість місяців до 31 грудня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Спільну заяву між українськими та європейськими операторами про пільгові тарифи роумінгу пролонговано до 31 грудня 2025 року», — сказано в повідомленні.

Дія попередньої Спільної заяви завершилася в липні 2025 року. А до приєднання до роумінгової зони ЄС — Roam like at home (RLAH) залишається ще пів року.

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«Щоб українці не втратили пільг на зв’язок під час перехідного періоду, дію заяви продовжили ще на 6 місяців. За цей час Україна завершуватиме всі технічні та правові процедури», — додали в Мінцифри.

Зазначається, що з 1 січня 2026 року Україна повністю приєднається до єдиної роумінгової зони з ЄС — «Роумінг як вдома». Українці в країнах ЄС та громадяни ЄС в Україні користуватимуться мобільним зв’язком без додаткових витрат.

Як додали в НКЕК, це вже шосте продовження домовленостей, які діють з квітня 2022 року.

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Нагадаємо, у травні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який відкриває шлях до повноцінного приєднання до роумінгової зони ЄС. Закон розширює повноваження національного регулятора НКЕК і дозволяє європейським операторам отримувати доступ до українських телекоммереж.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила , що Європейська комісія запропонувала надати Україні доступ до зони «Роумінг як вдома», що діє в Євросоюзі. Якщо пропозицію підтримають, українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС без додаткових витрат уже з 1 січня 2026 року.

Пропозиція Єврокомісії передбачає, що:

українці з SIM-картами українських операторів зможуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися інтернетом у ЄС за внутрішніми тарифами;

такі ж умови поширюватимуться на європейців, які перебуватимуть в Україні.

2 червня президент Володимир Зеленський підписав закон № 12150. Це фінальний крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС Roam like at home. Наступний етап — офіційна оцінка Європейською Комісією українського законодавства щодо його відповідності праву ЄС. Закон гармонізує українське законодавство з нормами ЄС, зокрема з положеннями Європейського кодексу електронних комунікацій.

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