Какие модели авто снимут с производства в 2026 году

Многие изготовители регулярно просматривают линейки своих автомобилей, снимая с производства модели, которые по тем или иным причинам более нецелесообразно выпускать. Уже в 2026 году с производства будет снято большое количество моделей автомобилей.

В SlashGear рассказали , какие автомобили снимут с производства в 2026 году. Всего в издании выделили 34 разных моделей.

Какие автомобили снимут с производства в 2026 году:

Kia Soul

Ford Escape

Lincoln Corsair

Kia Telluride

Chevrolet Malibu

Subaru Legacy

Acura TLX

Audi A4

BMW X4

Cadillac XT4

Cadillac XT6

Infiniti QX50

Infiniti QX55

Jeep Wagoneer

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz GLC Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe

Volvo S60

Volvo S90

Audi Q8 e-tron

Audi Q8 Sportback e-tron

Acura ZDX

Polestar 2

Toyota bZ4X

Ниссан Ария

Lexus RC

Lexus RC F

BMW M 8 Coupe

Coupe Porsche 718 Boxster

Porsche 718 Кайман

Cadillac CT4-V Blackwing

Cadillac CT5-V Blackwing

Ford Edge

Lincoln Nautilus

Почему эти автомобили снимают с производства

В издании поделились, что когда-то популярный Kia Soul планируют снять с производства из-за сильного падения продаж модели в последние годы. Эту нишу заняли другие компактные кроссоверы Kia.

Также из-за снижения спроса с производства планируют снять Chevrolet Malibu, Subaru Legacy, Acura TLX, Cadillac XT4, Cadillac XT6, Mercedes-Benz EQB, Lexus RC и RC F, Volvo S60 и Audi Q8 e-tron.

Кроме того, есть автомобили, попавшие под так называемую «оптимизацию» модельного ряда. К примеру, Audi A4, BMW X4 и Toyota bZ4X перестанут выпускать, чтобы они не конкурировали с другими моделями своих брендов.

Причиной отказа от производства Ford Escape стало то, что бренд намерен сосредоточиться на выпуске электромобилей. По этой же причине в 2026 году перестанут выпускать Lincoln Corsair, разделяющий многие компоненты с Ford Escape.

В издании отметили, что премиальный бренд Infiniti столкнулся со значительным падением спроса на свои автомобили за последние несколько лет. Поэтому производитель собирается полностью просмотреть свой модельный ряд, отказавшись от выпуска кроссоверов QX50 и QX55.

Также некоторые модели снимут с производства, чтобы они уступили место новому поколению. Кроссовер Kia Telluride уже в 2027 году получит новое поколение, а спорткары Porsche Boxster/Cayman в 2026 году впервые станут электромобилями.

Торговая политика президента США Дональда Трампа также повлияла на некоторые модели автомобилей.

В издании упомянули производимый в Китае Volvo S90, а импорт попадает под повышенные пошлины, введенные администрацией американского лидера, из-за чего седан больше не будет доступен на рынке США, но его все еще можно будет купить в других странах.

