0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие модели авто снимут с производства в 2026 году

Технологии&Авто
30
Какие модели авто снимут с производства в 2026 году
Какие модели авто снимут с производства в 2026 году
Многие изготовители регулярно просматривают линейки своих автомобилей, снимая с производства модели, которые по тем или иным причинам более нецелесообразно выпускать. Уже в 2026 году с производства будет снято большое количество моделей автомобилей.
В SlashGear рассказали, какие автомобили снимут с производства в 2026 году. Всего в издании выделили 34 разных моделей.
Какие автомобили снимут с производства в 2026 году:
  • Kia Soul
  • Ford Escape
  • Lincoln Corsair
  • Kia Telluride
  • Chevrolet Malibu
  • Subaru Legacy
  • Acura TLX
  • Audi A4
  • BMW X4
  • Cadillac XT4
  • Cadillac XT6
  • Infiniti QX50
  • Infiniti QX55
  • Jeep Wagoneer
  • Mercedes-Benz EQB
  • Mercedes-Benz GLC Coupe
  • Mercedes-Benz GLE Coupe
  • Volvo S60
  • Volvo S90
  • Audi Q8 e-tron
  • Audi Q8 Sportback e-tron
  • Acura ZDX
  • Polestar 2
  • Toyota bZ4X
  • Ниссан Ария
  • Lexus RC
  • Lexus RC F
  • BMW M8 Coupe
  • Porsche 718 Boxster
  • Porsche 718 Кайман
  • Cadillac CT4-V Blackwing
  • Cadillac CT5-V Blackwing
  • Ford Edge
  • Lincoln Nautilus

Почему эти автомобили снимают с производства

В издании поделились, что когда-то популярный Kia Soul планируют снять с производства из-за сильного падения продаж модели в последние годы. Эту нишу заняли другие компактные кроссоверы Kia.
Читайте также
Также из-за снижения спроса с производства планируют снять Chevrolet Malibu, Subaru Legacy, Acura TLX, Cadillac XT4, Cadillac XT6, Mercedes-Benz EQB, Lexus RC и RC F, Volvo S60 и Audi Q8 e-tron.
Кроме того, есть автомобили, попавшие под так называемую «оптимизацию» модельного ряда. К примеру, Audi A4, BMW X4 и Toyota bZ4X перестанут выпускать, чтобы они не конкурировали с другими моделями своих брендов.
Причиной отказа от производства Ford Escape стало то, что бренд намерен сосредоточиться на выпуске электромобилей. По этой же причине в 2026 году перестанут выпускать Lincoln Corsair, разделяющий многие компоненты с Ford Escape.
В издании отметили, что премиальный бренд Infiniti столкнулся со значительным падением спроса на свои автомобили за последние несколько лет. Поэтому производитель собирается полностью просмотреть свой модельный ряд, отказавшись от выпуска кроссоверов QX50 и QX55.
Читайте также
Также некоторые модели снимут с производства, чтобы они уступили место новому поколению. Кроссовер Kia Telluride уже в 2027 году получит новое поколение, а спорткары Porsche Boxster/Cayman в 2026 году впервые станут электромобилями.
Торговая политика президента США Дональда Трампа также повлияла на некоторые модели автомобилей.
В издании упомянули производимый в Китае Volvo S90, а импорт попадает под повышенные пошлины, введенные администрацией американского лидера, из-за чего седан больше не будет доступен на рынке США, но его все еще можно будет купить в других странах.
По материалам:
УНІАН
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems