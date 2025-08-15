Київміськбуд восени отримає 2,56 млрд грн у рамках докапіталізації — Finance.ua

Київміськбуд восени отримає 2,56 млрд грн у рамках докапіталізації Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Київміськбуд восени отримає 2,56 млрд грн у рамках докапіталізації

У жовтні-листопаді в межах докапіталізації «Київміськбуду» очікується надходження 2,56 млрд грн. Першочергово кошти спрямують на добудову житлових будинків з високим ступенем готовності.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У компанії нагадали, що 25 липня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомила про початок адміністративної процедури щодо реєстрації випуску акцій та затвердження проспекту емісії ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд».

До 28 серпня компанія очікує отримати тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

Як розповів голова Наглядової ради Владислав Андронов, для ефективної реалізації планів докапіталізації та вирішення питань добудови, компанія створить робочу групу, яка координуватиме взаємодію з Кабінетом Міністрів, Міністерством фінансів та іншими профільними відомствами.

У компанії наразі триває формування комплексної стратегії розвитку, а також маркетингової та рекламної стратегій.

До кінця вересня 2025 року заплановано проведення ще однієї загальної зустрічі та окремих консультацій щодо кожного житлового комплексу.

Нагадаємо, після того як наприкінці 2019 року «луснув» один із лідерів ринку будівництва — компанія Максима Микитася «Укрбуд девелопмент», що входить до держкорпорації «Укрбуд», добудову її ЖК було вирішено передати саме «Київміськбуду».

Однак «Київміськбуд» на виконання рішення уряду взяв на баланс лише 18 з 22 об’єктів. Роботи розпочалися у лютому 2020 року. Станом на листопад 2022 року завершено було 11 ЖК. Потребують завершення понад 120 будинків. Загалом для відновлення будівництва житлових комплексів «Київміськбуду» потрібно 4,8 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

30 січня 2025 року ПрАТ «ХК «Київміськбуд» розпочав підготовку до докапіталізації. Наразі постає завдання — забезпечення можливості додаткової емісії акцій столичного лідера будівельної галузі;

за результатами роботи Комісії Київрада прийняла два важливі рішення: про докапіталізацію «Київміськбуду» та про звернення до Кабміну щодо запобігання збитків від об’єктів «Укрбуду», переданих «Київміськбуду»;

минулого року Київрада підтримала проєкт докапіталізації ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2,56 млрд грн, спрямований на відновлення активного будівництва житлових комплексів, зокрема для розселення родин військовослужбовців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.