Київрада підтримала докапіталізацію «Київміськбуду» на 2,56 млрд грн — Finance.ua

Київрада підтримала докапіталізацію «Київміськбуду» на 2,56 млрд грн Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Київрада підтримала докапіталізацію «Київміськбуду» на 2,56 млрд грн

Київрада підтримала проєкт докапіталізації ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2,56 млрд грн, спрямований на відновлення активного будівництва житлових комплексів.

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова Комісії щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Владислав Андронов.

За відповідне рішення проголосували 73 депутати на пленарному засіданні.

Депутати також закликали уряд підтримати Київ у питанні компенсації очікуваних збитків, пов’язаних із добудовою проєктів Української державної будівельної корпорації «Укрбуд».

За словами Андронова, на тлі повномасштабного вторгнення та раніше прийнятих зобов’язань щодо добудови об’єктів «Укрбуду», «Київміськбуд» зіткнувся зі значними фінансовими труднощами. За підрахунками аудиторів, сумарні збитки компанії через добудову цих проєктів становлять 2,28 млрд грн.

Серед пріоритетних цілей, на які будуть спрямовані кошти докапіталізації, — будівництво 24 житлових комплексів, де заплановано понад 120 житлових будинків загальною площею 548 674 квадратні метри.

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Частина житла буде безкоштовно передана для військовослужбовців і працівників Міністерства внутрішніх справ України, що допоможе вирішити питання розселення родин військових, які брали участь у бойових діях.

Київ є власником 80% статутного капіталу «Київміськбуду», що дозволяє місту активно підтримувати цю важливу соціальну ініціативу та впливати на реалізацію будівельних проєктів, особливо у період відновлення після кризи, пов’язаної з війною.

Нагадаємо, вчора повідомлялось , на розгляд Київської міської ради планується винести два проєкти рішень:

щодо звернення до Уряду відносно фінансування 2,28 млрд грн по обʼєктах державної корпорації «Укрбуд»;

докапіталізації «Київміськбуду» на суму 2,56 млрд грн.

Вказані суми відповідають очікуваним потребам покриття дефіциту коштів за даними аудиторської компанії «Ернст енд Янг» у базовому сценарії розвитку подій. Стабілізація фінансового стану ХК «Київміськбуд» має на меті, перш за все, відновлення виконання компанією своїх зобов’язань перед десятками тисяч інвесторів.

Проблеми у «Київміськбуду» почалися після того, як розпорядженням Кабміну від 17 червня 2020 року на компанію було покладено зобов’язання щодо добудови 18 об’єктів державної будівельної корпорації «Укрбуд».

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