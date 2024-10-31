Київрада розгляне питання докапіталізації «Київміськбуду» — Finance.ua

Київрада розгляне питання докапіталізації «Київміськбуду» Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Київрада сьогодні, 31 жовтня, на сесії планує розглянути низку питань, повʼязаних із стабілізацією фінансового стану холдингової компанії «Київміськбуд» та завершенням будівництва житла для десятків тисяч сімей.

Про це повідомляє сайт Київради.

«На розгляд Київської міської ради планується винести два проєкти рішень: щодо звернення до Уряду відносно фінансування 2,28 млрд грн по обʼєктах державної корпорації „Укрбуд“ та докапіталізації „Київміськбуду“ на суму 2,56 млрд грн. Вказані суми відповідають очікуваним потребам покриття дефіциту коштів за даними аудиторської компанії „Ернст енд Янг“ у базовому сценарії розвитку подій. Стабілізація фінансового стану ХК „Київміськбуд“ має на меті, перш за все, відновлення виконання компанією своїх зобов’язань перед десятками тисяч інвесторів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, проблеми у «Київміськбуду» почалися після того, як розпорядженням Кабміну від 17 червня 2020 року на компанію було покладено зобов’язання щодо добудови 18 об’єктів державної будівельної корпорації «Укрбуд».

«На компанію було покладено зобов’язання щодо добудови 18 об’єктів, більшість з яких є збитковими. На превеликий жаль, це рішення було ухвалене без погодження із найбільшим акціонером компанії — Київською міською радою. За даними аудиторської компанії „Бейкер Тіллі Україна“, cумарний запланований збиток компанії, пов’язаний з добудовою проектів корпорації „Укрбуд“, складає 2,28 млрд грн за цінами 2023 року», — повідомляють у Київраді.

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В огляді аудиторської компанії «Ернст енд Янг» зазначається, що на фінансовому стані «Київміськбуду» також позначилися деструктивні процеси на ринку будівництва житла у період пандемії коронавірусноі хвороби та повномасштабного вторгнення росії.

Внаслідок цього в середині 2023 року попит на квартири на початкових стадіях будівництва в сегменті економ- та комфорт-класів становив близько 10% від довоєнних обсягів, а на будинки на завершальних стадіях будівництва — 20−30% від довоєнних показників. Наразі обсяги попиту на житлову нерухомість також перебувають на досить низькому рівні на фоні погіршення економічної ситуації в країні, падіння заробітних плат та зростання безробіття населення.

Висновки аудиторської компанії «Ернст енд Янг» підтверджуються також у звіті аудиторської компанії «Бейкер Тіллі Україна» та ряді інших досліджень.

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