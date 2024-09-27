Кличко пообіцяв, що механізм фінансування завершення будівництва об’єктів «Укрбуду» і «Київміськбуду» буде визначений до кінця року — Finance.ua

Кличко пообіцяв, що механізм фінансування завершення будівництва об’єктів «Укрбуду» і «Київміськбуду» буде визначений до кінця року Сьогодні 11:27 — Нерухомість

Кличко пообіцяв, що механізм фінансування завершення будівництва об’єктів «Укрбуду» і «Київміськбуду» буде визначений до кінця року

Механізм фінансування завершення будівництва об’єктів компаній «Укрбуд» і «Київміськбуд» буде визначений до кінця 2024 року, з ініціативною групою інвесторів місто підпише меморандум, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Спільно з ініціативною групою інвесторів ми домовилися найближчим часом підписати меморандум і затвердити дорожню карту для вирішення питань добудови об’єктів „Укрбуду“ і „Київміськбуду“. До кінця року ми маємо визначити механізм фінансування, щоб наступного року роботи вже почалися. Зараз триває підготовка низки рішень, щоб винести їх на розгляд Київради», — наводить слова Кличка пресслужба Київської міськдержадміністрації.

За словами мера, після виділення коштів на завершення будівництва, об’єкти з високим ступенем готовності запустять у першу чергу.

КМДА нагадала, що уряд не виділяв коштів для завершення будівництва об’єктів «Укрбуду».

Як зазначав раніше президент холдингової компанії «Київміськбуд» Василь Олійник, компанія звернулася до міста з проханням поповнити статутний капітал.

«Для того щоб стартувати першим обсягом об’єктів, нам потрібно було 1,88 млрд грн на цей рік і 2 млрд грн на наступний рік. У своєму листі ми суму не озвучили. Сума, рекомендована комісіями — 2,28 млрд грн. Це хороша цифра. Основний акціонер — місто — має сам ухвалити рішення щодо докапіталізації. Наразі це питання доопрацьовують депутати Київської міської ради для винесення на голосування», — повідомив він у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

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Як повідомлялося, у березні 2024 року КМДА створила тимчасову комісію з вирішення проблемних питань, пов’язаних із діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

За підсумками аудиту «Київміськбуду», проведеного 2023 року держпідприємством «Бейкер Тіллі Україна Консалтинг», ТОВ «Аудиторська фірма НХД-Аудит» і ТОВ «Ернст енд Янг», установлено відсутність ознак дій із доведення компанії до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов’язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність «Київміськбуду» була порушена через зовнішні чинники: COVID-19, повномасштабну війну, фактор «Укрбуду».

Комісія Київради 17 листопада 2023 року затвердила проміжний звіт із рекомендаціями та пропозиціями щодо подальшої роботи забудовника, серед яких — здійснення закупівлі квартир в об’єктах «Київміськбуду», розгляд можливості виділення фінансової позики або докапіталізації компанії.

Також комісія рекомендувала Київській міськраді звернутися до Кабінету міністрів щодо питання компенсації «Київміськбуду» сумарного запланованого збитку, пов’язаного із завершенням реалізації проєктів будівельної корпорації «Укрбуд», у сумі 2,28 млрд грн.

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