Комісія Київради підтримала петицію щодо фінансування добудови комплексів «Укрбуд» — Finance.ua
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Комісія Київради підтримала петицію щодо фінансування добудови комплексів «Укрбуд»

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Постійна комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування підтримала петицію № 11224 щодо фінансової підтримки об’єктів незавершеного будівництва «Укрбуд». Петиція набрала понад 6 тис. голосів.
Про це повідомляє пресслужба ХК «Київміськбуд».
Як зазначають автори петиції, з початком російського вторгнення та введенням воєнного стану, «Київміськбуд» втратив один з найважливіших джерел фінансування будівельних робіт, а саме продажів вільних квадратних метрів серед населення. Це призвело до суттєвого зменшення темпів будівельних робіт.
«Хочемо також наголосити, що багато житлових комплексів(об’єктів незавершеного будівництва) Укрбуд будуються на земельних ділянках Міністерства Оборони та Міністерства Внутрішніх Справ. Це говорить про те, що велика кількість житлових приміщень, а саме квартир, повинна відійти до військових та поліціянтів, які наразі боронять країну від агресора. Наші Герої повинні бути впевнені, що їм є куди повертатися та де жити», — йдеться у петиції.
Більшість депутатів Комісії підтримали питання, тож наступним кроком буде його розгляд на засіданні сесії Київради.
За матеріалами:
100realty.ua
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