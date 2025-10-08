Українці зможуть безкоштовно отримати землю: про що йдеться в законопроєкті Сьогодні 16:04 — Нерухомість

8 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 13174 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованих внаслідок бойових дій».

Він дозволяє громадянам повернути або отримати у власність земельні ділянки під зруйнованим майном.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Що передбачено

Колишні власники зруйнованих будівель або їхні спадкоємці зможуть отримати ділянки у власність.

Під час дії воєнного стану та протягом 5 років після його припинення або скасування — передача землі (у власність чи користування), зміна цільового призначення без обов’язкового розроблення містобудівної документації, за умови, що цільове призначення відповідає призначенню об’єкта до руйнування.

Звільнення від орендної плати для дипломатичних установ у випадках, передбачених міжнародними договорами.

Можливість змінювати розміри охоронних зон магістральних трубопроводів.

Уточнення статусу ставків як водних об’єктів місцевого значення.

Спрощення екооцінки під час воєнного стану для об’єктів оборонно-промислового комплексу та критичної інфраструктури.

Ухвалений документ надає громадянам, чиє майно було зруйновано в ході російської агресії, можливість повернути або отримати у власність земельні ділянки, що перебували під такими об’єктами.

Згідо з новими нормами, якщо право власності на нерухомість було припинено в Державному реєстрі речових прав через її знищення, колишні власники або їх спадкоємці можуть отримати земельні ділянки безплатно або через передачу без проведення земельних торгів.

Рішення діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще 5 років після його завершення.

