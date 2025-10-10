Які ціни на нерухомість в Італії Сьогодні 18:00 — Нерухомість

Які ціни на нерухомість в Італії

У 2 кварталі 2025 року ціни на вторинне житло в Італії знову зросли. Середній показник ціни за квадратний метр по країні становить до 1 828 євро.

Про це розповів Вінченцо Де Томмазо, керівник дослідницького відділу Idealista, пише 24 Канал з посиланням на Idealista.

Найдорожчим містом для купівлі житла є традиційно Мілан.

У рейтингу найвищих показників зростання лідирує Ровіго (+7,4%), Комо та Удіне (обидва по +5,6%).

Крім того, значне зростання також було зафіксовано у Флоренції (+3,7%), Палермо (+3,1%), Турин та Рим (обидва по +2,9%), Мілан (+2,4%), Болонья та Генуя (обидва по +2,2%).

Читайте також Найкращі місяці для поїздки в Італію

Мілан залишається найдорожчим містом із середньою ціною за метр квадратний в 5 104 євро.

Венеція — 4 642 євро за метр квадратний.

Больцано — 4 619 євро за метр квадратний.

Флоренція — 4 492 євро за метр квадратний.

Рим посідає лише 6 місце із середньою ціною в 3 250 євро за метр квадратний після Болоньї, де ціна становить 3 525 євро за метр квадратний.

Нагадаємо, Італія посідає 40-те місце у світі за рівнем життя населення, випереджаючи Грецію, Туреччину та Грузію. Цей рейтинг враховує економічне становище, купівельну спроможність, рівень злочинності, охорону здоров’я та екологію.

Станом на вересень минулого року країна прийняла майже 167 тисяч українців, хоча останнім часом зафіксовано невеликий відтік — близько 1310 осіб залишили Італію.

Для комфортного життя сім’ї в Італії потрібно від 1061 євро на місяць без урахування оренди житла. Однак остаточні витрати залежать від регіону та способу життя родини.

Довідка Finance.ua:

Італія стала магнітом для інвесторів, яких приваблюють сприятливий інвестиційний клімат, процвітаючий ринок нерухомості та низькі податки. Система фіксованого податку, запроваджена у 2017 році, допомагає залучати іноземних інвесторів та заохочує талановитих італійців повертатися до країни після боргової кризи Єврозони.

Влада популярних туристичних регіонів Італії запровадила суворі правила для відпочивальників. Порушникам загрожують штрафи до 7 тис. євро або навіть пів року в’язниці.

Для Італії період з листопада по березень — це накращий час коли можна відвідати цю країну. Деталі за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.