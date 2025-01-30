«Київміськбуд» готують до докапіталізації — Finance.ua

«Київміськбуд» готують до докапіталізації Сьогодні 12:45 — Фондовий ринок

«Київміськбуд» готують до докапіталізації

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» розпочав підготовку до докапіталізації. Наразі постає завдання — забезпечення можливості додаткової емісії акцій столичного лідера будівельної галузі.

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова Комісії щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Владислав Андронов.

За його словами, за результатами роботи Комісії Київрада прийняла два важливі рішення: про докапіталізацію «Київміськбуду» та про звернення до Кабміну щодо запобігання збитків від об’єктів «Укрбуду», переданих «Київміськбуду».

«Ці рішення дають нам можливість працювати далі та відновити роботи на об’єктах компанії. Наразі „Київміськбуд“ готує свої документи для майбутньої докапіталізації. Місто планує надати компанії кошти, передбачені в бюджеті для докапіталізації, протягом 2025 року», — підкреслив Андронов.

Він зауважив, що Комісія також розглянула питання землекористування, прокладання інженерних мереж і підключення будинків, поповнення обігових коштів шляхом залучення зовнішнього поворотного фінансування.

Андронов наголосив, що етапність та черговість, терміни добудови та введення в експлуатацію проєктів житлових комплексів визначатимуть безпосередньо в «Київміськбуді».

Нагадаємо, минулого року Київрада підтримала проєкт докапіталізації ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2,56 млрд грн, спрямований на відновлення активного будівництва житлових комплексів, зокрема для розселення родин військовослужбовців.

Київ є власником 80% статутного капіталу «Київміськбуду».

У липні було ухвалено рішення про початок аудиту діяльності «Київміськбуду». У грудні очільник «Київміськбуду» Ігор Кушнір подав у відставку після 12 років роботи.

В свою чергу, нагадаємо, після того як наприкінці 2019 року «луснув» один із лідерів ринку будівництва — компанія Максима Микитася «Укрбуд девелопмент», що входить до держкорпорації «Укрбуд», добудову її ЖК було вирішено передати саме «Київміськбуду».

Йшлося про добудову 22 об’єктів, однак «Київміськбуд» на виконання рішення уряду взяв на баланс лише 18. Роботи розпочалися у лютому 2020 року. Станом на листопад 2022 року завершено було 11 ЖК.

Зазначимо, що сума в 2,28 мільярда гривень, яку Київ визначив як необхідну для компенсації, вже називалася раніше міською владою та новим керівником «Київміськбуду» Василем Олійником. За словами останнього, були сформовані звернення в Кабмін, але «жодних реакцій в форматі грошей не відбулося».

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