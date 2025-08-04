«Київміськбуд» розпочав докапіталізацію: буде випущено 10 мільярдів іменних акцій — Finance.ua

«Київміськбуд» розпочав докапіталізацію: буде випущено 10 мільярдів іменних акцій Сьогодні 15:44 — Фондовий ринок

«Київміськбуд» розпочав докапіталізацію: буде випущено 10 мільярдів іменних акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) почала адміністративну процедуру щодо реєстрації випуску акцій та затвердження проспекту емісії ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд».

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Владислав Андронов.

Компанія планує здійснити емісію 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна.

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Розміщення акцій заплановано на період із 1 жовтня до 28 листопада 2025 року.

Єдиним учасником розміщення виступить територіальна громада столиці. Після завершення цього процесу частка громади у статутному капіталі товариства зросте з 80% до орієнтовно 99,87%.

«Це дозволить забезпечити максимальний контроль над компанією в інтересах киян», — пояснив Андронов.

За його словами, процедура докапіталізації є ключовим інструментом фінансової стабілізації та кроком до повного перезавантаження компанії. Це забезпечить структурну трансформацію «Київміськбуду» та відновить статус лідера будівельної галузі країни.

«Наразі отримано підтвердження від НКЦПФР про прийняття поданих документів у роботу. Водночас ми продовжуємо зміни всередині компанії: визначили сфери відповідальності членів правління, впроваджуємо кращі практики проєктного менеджменту», — зазначив Андронов.

Наступний етап — отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, яке «Київміськбуд» розраховує одержати протягом наступних 25 робочих днів.

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Нагадаємо, після того як наприкінці 2019 року «луснув» один із лідерів ринку будівництва — компанія Максима Микитася «Укрбуд девелопмент», що входить до держкорпорації «Укрбуд», добудову її ЖК було вирішено передати саме «Київміськбуду».

Однак «Київміськбуд» на виконання рішення уряду взяв на баланс лише 18 з 22 об’єктів. Роботи розпочалися у лютому 2020 року. Станом на листопад 2022 року завершено було 11 ЖК. Потребують завершення понад 120 будинків. Загалом для відновлення будівництва житлових комплексів «Київміськбуду» потрібно 4,8 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

30 січня 2025 року ПрАТ «ХК «Київміськбуд» розпочав підготовку до докапіталізації. Наразі постає завдання — забезпечення можливості додаткової емісії акцій столичного лідера будівельної галузі;

за результатами роботи Комісії Київрада прийняла два важливі рішення: про докапіталізацію «Київміськбуду» та про звернення до Кабміну щодо запобігання збитків від об’єктів «Укрбуду», переданих «Київміськбуду»;



минулого року Київрада підтримала проєкт докапіталізації ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2,56 млрд грн, спрямований на відновлення активного будівництва житлових комплексів, зокрема для розселення родин військовослужбовців.



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