Київміськбуду необхідно 24 млрд грн, щоб добудувати 20 ЖК — Finance.ua

Київміськбуду необхідно 24 млрд грн, щоб добудувати 20 ЖК Сьогодні 13:35 — Нерухомість

Київміськбуду необхідно 24 млрд грн, щоб добудувати 20 ЖК

Київміськбуду бракує 24 млрд грн на добудову 20 житлових комплексів в Києві, розказала Forbes директорка департаменту продажу та маркетингу компанії Тетяна Маркова.

Частина цієї суми — близько 4,5 млрд грн — потрібна, щоб добудувати дев’ять ЖК, які компанія отримала від збанкрутілого конкурента Укрбуд.

За словами Маркової, станом на середину липня роботи велися лише на чотирьох обʼєктах Київміськбуду. Більшість із близько 20 000 інвесторів очікують квартири по кілька років.

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Головна проблема компанії полягає у роботі за моделлю перехресного фінансування, коли будівництво здійснюється виключно коштом нових інвесторів.

Після повномасштабного вторгнення росії попит на нові квартири впав майже на 95% проти довоєнних місяців. Через це у компанії виникли суттєві перебої з фінансуванням, визнала Маркова.

У 2022-му Київміськбуд здав у експлуатацію три ЖК на 101 700 кв. м та чотири паркінги на 617 машиномісць. Виторг впав до 1,4 млрд грн — з 6 млрд грн у 2021-му та 3,8 млрд грн у 2020-му. Збиток за минулий рік сягнув майже 55 млн грн, свідчить фінансовий звіт компанії. За рік повномасштабної війни компанія витратила близько 400 млн грн резервів.

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