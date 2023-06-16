Київрада проведе аудит «Київміськбуду» за період з 2019 року — Finance.ua
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Київрада проведе аудит «Київміськбуду» за період з 2019 року

Фондовий ринок
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Тимчасова контрольна комісія Київської міської ради запросила у АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» дані про фінансові результати будкомпанії за період з 2019 до 2022 року для перевірки.
Про це повідомляє пресслужба Київради.
Також у компанії запросили повну інформацію про започатковані, зупинені та закінчені будівельні проєкти з 2019 року включно та дані про нараховані й виплачені у 2019−2022 роках до бюджету Києва дивіденди та пов’язані з ними розрахунки, розпорядження та протокольні рішення.
Комісія для перевірки інформації була створена після оприлюднення журналістами у травні розслідування про діяльність будівництва.
Територіальна громада Києва має контрольний пакет акцій «ХК «Київміськбуд» у розмірі 80%, тому перевірка необхідна для захисту законних інтересів громади.
Після аудиту буде внесено пропозиції щодо діяльності «Київміськбуду».
Нагадаємо: у середині квітня «Київміськбуд» заявив про зупинення робіт на основних своїх будмайданчиках — ЖК «Абрикосовий», «Курнатовського», «Мілос», Mirax, «Урлівський-1», «Урлівський-2», «Отрада», «Медовий-2», «Чарівне місто», «Райдужний», Star city. Компанія повідомила про гострий брак коштів і звернулася по допомогу до свого найбільшого інвестора — Київради (80% акцій). Йшлося про викуп квартир на 300 млн грн і дофінансування в 1 млрд грн.
Але за 10 днів після заяви про зупинення будівельних робіт ситуація раптом змінилася. Ігор Кушнир написав у Фейсбуці, що компанія відновлює роботи на чотирьох будмайданчиках — ЖК «Урлівський-1», «Урлівський-2», Mirax та «Абрикосовий».
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