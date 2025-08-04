«Киевгорстрой» начал докапитализацию: будет выпущено 10 миллиардов именных акций — Finance.ua

«Киевгорстрой» начал докапитализацию: будет выпущено 10 миллиардов именных акций Сегодня 15:44 — Фондовый рынок

«Киевгорстрой» начал докапитализацию: будет выпущено 10 миллиардов именных акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) начала административную процедуру регистрации выпуска акций и утверждения проспекта эмиссии ЧАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой».

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляемых полномочий, председатель наблюдательного совета ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Владислав Андронов.

Компания планирует осуществить эмиссию 10 миллиардов именных акций номинальной стоимостью 25 копеек каждая.

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Размещение акций запланировано на период с 1 октября по 28 ноября 2025 года.

Единственным участником размещения выступит территориальная община столицы. После завершения этого процесса доля общества в уставном капитале общины вырастет с 80% до ориентировочно 99,87%.

«Это позволит обеспечить максимальный контроль над компанией в интересах киевлян», — пояснил Андронов.

По его словам, процедура докапитализации является ключевым инструментом финансовой стабилизации и шагом к полной перезагрузке компании. Это обеспечит структурную трансформацию «Киевгорстроя» и восстановит статус лидера строительной отрасли страны.

«Получено подтверждение от НКЦБФР о принятии поданных документов в работу. В то же время мы продолжаем изменения внутри компании: определили сферы ответственности членов правления, внедряем лучшие практики проектного менеджмента», — отметил Андронов.

Следующий этап — получение временного свидетельства о регистрации выпуска акций, которое «Киевгорстрой» рассчитывает получить в течение следующих 25 рабочих дней.

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Напомним, после того как в конце 2019 года «лопнул» один из лидеров рынка строительства — компания Максима Микитася «Укрбуд девелопмент», входящая в госкорпорацию «Укрбуд», достройку ее ЖК было решено передать именно «Киевгорстрою».

Однако «Киевгорстрой» во исполнение решения правительства взял на баланс только 18 из 22 объектов. Работы начались в феврале 2020 года. По состоянию на ноябрь 2022 года было завершено 11 ЖК. Требуют завершения более 120 домов. В общей сложности для возобновления строительства жилых комплексов «Киевгорстрою» нужно 4,8 млрд грн.

Справка Finance.ua:

30 января 2025 г. ЧАО «ХК «Киевгорстрой» начало подготовку к докапитализации. Сейчас задача — обеспечение возможности дополнительной эмиссии акций столичного лидера строительной отрасли;

по результатам работы Комиссии Киевсовет принял два важных решения: о докапитализации «Киевгорстроя» и об обращении в Кабмин относительно предотвращения ущерба от объектов «Укрбуда», переданных «Киевгорстрою»;



в прошлом году Киевсовет поддержал проект докапитализации ЧАО «ХК «Киевгорстрой» на 2,56 млрд грн, направленный на возобновление активного строительства жилых комплексов, в том числе для расселения семей военнослужащих.



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