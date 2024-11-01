Киевсовет поддержал докапитализацию «Киевгорстроя» на 2,56 млрд грн — Finance.ua

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Киевсовет поддержал докапитализацию «Киевгорстроя» на 2,56 млрд грн

Казна и Политика
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Киевсовет поддержал докапитализацию «Киевгорстроя» на 2,56 млрд грн
Киевсовет поддержал докапитализацию «Киевгорстроя» на 2,56 млрд грн
Киевсовет поддержал проект докапитализации ЧАО «ХК «Киевгорстрой» на 2,56 млрд грн, направленный на возобновление активного строительства жилых комплексов.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий, председатель Комиссии по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью ЧАО «ХК «Киевгорстрой», Владислав Андронов.
За соответствующее решение проголосовали 73 депутата на пленарном заседании.
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Депутаты также призвали правительство поддержать Киев в вопросе компенсации ожидаемых убытков, связанных с достройкой проектов Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд».
По словам Андронова, на фоне полномасштабного вторжения и ранее принятых обязательств по достройке объектов «Укрстроя», «Киевгорстрой» столкнулся со значительными финансовыми трудностями. По подсчетам аудиторов, суммарный убыток компании из-за достройки этих проектов составляет 2,28 млрд грн.
Среди приоритетных целей, на которые будут направлены средства докапитализации — строительство 24 жилых комплексов, где запланировано более 120 жилых домов общей площадью 548 674 квадратных метра.
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Часть жилья будет бесплатно передана для военнослужащих и работников Министерства внутренних дел Украины, что поможет решить вопрос расселения семей военных, участвовавших в боевых действиях.
Киев владеет 80% уставного капитала «Киевгорстроя», что позволяет городу активно поддерживать эту важную социальную инициативу и влиять на реализацию строительных проектов, особенно в период восстановления после кризиса, связанного с войной.
Напомним, вчера сообщалось, на рассмотрение Киевского городского совета планируется вынести два проекта решений:
  • об обращении к Правительству относительно финансирования 2,28 млрд грн по объектам государственной корпорации «Укрбуд»;
  • докапитализации «Киевгорстроя» на сумму 2,56 млрд грн.
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Указанные суммы отвечают ожидаемым потребностям покрытия дефицита средств по данным аудиторской компании «Эрнст энд Янг» в базовом сценарии развития событий. Стабилизация финансового состояния ХК «Киевгорстрой» преследует, прежде всего, возобновление выполнения компанией своих обязательств перед десятками тысяч инвесторов.
Проблемы у «Киевгорстроя» начались после того, как распоряжением Кабмина от 17 июня 2020 года на компанию было возложено обязательство по достройке 18 объектов государственной строительной корпорации «Укрбуд».
По материалам:
Finance.ua
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