Кличко пообещал, что механизм финансирования завершения строительства объектов «Укрстроя» и «Киевгорстроя» будет определен до конца года — Finance.ua

Кличко пообещал, что механизм финансирования завершения строительства объектов «Укрстроя» и «Киевгорстроя» будет определен до конца года Сегодня 11:27 — Недвижимость

Кличко пообещал, что механизм финансирования завершения строительства объектов «Укрстроя» и «Киевгорстроя» будет определен до конца года

Механизм финансирования завершения строительства объектов компаний «Укрбуд» и «Киевгорстрой» будет определен до конца 2024 года, с инициативной группой инвесторов город подпишет меморандум, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Совместно с инициативной группой инвесторов мы договорились в ближайшее время подписать меморандум и утвердить дорожную карту для решения вопросов достройки объектов „Укрбуда“ и „Киевгорстроя“. До конца года мы должны определить механизм финансирования, чтобы в следующем году работы уже начались. Сейчас идет подготовка ряда решений, чтобы вынести их на рассмотрение Киевсовета», — приводит слова Кличко пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

По словам мэра, после выделения средств на завершение строительства объекты с высокой степенью готовности запустят в первую очередь.

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КГГА напомнила, что правительство не выделяло средств для завершения строительства объектов «Укрбуда».

Как отмечал ранее президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Василий Олейник, компания обратилась к городу с просьбой пополнить уставный капитал.

«Для того чтобы стартовать первым объемом объектов, нам нужно было 1,88 млрд грн на этот год и 2 млрд грн на следующий год. В своем письме мы сумму не озвучили. Сумма, рекомендованная комиссиями — 2,28 млрд грн. Это хорошая цифра. Основной акционер — город — должен сам принять решение относительно докапитализации. Сейчас этот вопрос дорабатывают депутаты Киевского городского совета для вынесения на голосование», — сообщил он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

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Как сообщалось, в марте 2024 года КГГА создала временную комиссию по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью ЧАО «ХК «Киевгорстрой».

По итогам аудита «Киевгорстроя», проведенного в 2023 году госпредприятием «Бейкер Тилли Украина Консалтинг», ООО «Аудиторская фирма НХД-Аудит» и ООО «Эрнст энд Янг», установлено отсутствие признаков действий по доведению компании до банкротства, сокрытия фактов финансовой несостоят. В то же время аудиторы установили, что деятельность «Киевгорстроя» была нарушена из-за внешних факторов: COVID-19, полномасштабной войны, фактора «Укрбуда».

Комиссия Киевсовета 17 ноября 2023 утвердила промежуточный отчет с рекомендациями и предложениями по дальнейшей работе застройщика, среди которых — осуществление закупки квартир в объектах «Киевгорстроя», рассмотрение возможности выделения финансового займа или докапитализации компании.

Также комиссия рекомендовала Киевскому горсовету обратиться в Кабинет Министров по вопросу компенсации «Киевгорстрою» суммарного запланированного ущерба, связанного с завершением реализации проектов строительной корпорации «Укрбуд», в сумме 2,28 млрд грн.

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