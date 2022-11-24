Комиссия Киевсовета поддержала петицию по финансированию достройки комплексов «Укрбуд» — Finance.ua
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Комиссия Киевсовета поддержала петицию по финансированию достройки комплексов «Укрбуд»

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Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию № 11224 по финансовой поддержке объектов незавершенного строительства «Укрбуд». Петиция набрала более 6 тысяч голосов.
Об этом сообщает пресс-служба ХК «Киевгорстрой».
Как отмечают авторы петиции, с началом российского вторжения и введением военного положения, «Киевгорстрой» потерял один из важнейших источников финансирования строительных работ, а именно продажи свободных квадратных метров среди населения. Это привело к существенному уменьшению темпов строительных работ.
«Хотим также подчеркнуть, что многие жилые комплексы (объекты незавершенного строительства) Укрбуд строятся на земельных участках Министерства Обороны и Министерства Внутренних Дел. Это говорит о том, что большое количество жилых помещений, а именно квартир, должно отойти к военным и полицейским, защищающим страну от агрессора. Наши Герои должны быть уверены, что им есть куда возвращаться и где жить», — говорится в петиции.
Большинство депутатов Комиссии поддержали вопрос, следующим шагом будет его рассмотрение на заседании сессии Киевсовета.
По материалам:
100realty.ua
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