Правительство включило «Укрбуд» в перечень объектов крупной приватизации — Finance.ua

Правительство включило «Укрбуд» в перечень объектов крупной приватизации Сегодня 21:21 — Казна и Политика

Правительство включило «Укрбуд» в перечень объектов крупной приватизации

Кабинет Министров принял решение о включении 100% акций АО «Укрбуд» в список объектов крупной приватизации.

Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Включен государственный пакет акций в размере 100 процентов уставного капитала государственного акционерного общества «Строительная компания «Укрбуд» в перечень объектов крупной приватизации государственной собственности, утвержденный распоряжением КМУ от 16.01.2019 № 36-р», — говорится в сообщении.

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Как пишет Экономическая правда, стоимость активов «Строительной компании «Укрбуд» на конец 2023 года составила 266,6 млн грн.

После утверждения правительством стартовой цены и условий продажи государственного пакета акций в размере 100% Фонд государственного имущества объявит электронный аукцион по продаже. Примерный срок проведения аукциона — декабрь 2024 года.

«Строительная компания «Укрбуд» является одной из компаний, связанных с другим юридическим лицом — «Украинской государственной строительной корпорацией «Укрбуд». Президентом госкорпорации «Укрбуд» в течение 2010−2016 годов был Максим Микитась. Он построил частный строительный бизнес, используя бренд государственной компании. ООО «Укрбуд девелопмент» Микитася была одним из крупнейших игроков на рынке строительства жилья Киева, используя «зонтик» государственного предприятия.

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Сама же «Строительная компания «Укрбуд», переданная на приватизацию, занималась преимущественно промышленным строительством.

Напомним, в январе 2023 года Фонд госимущества Украины получил в управление «Укрбуд» как актив, не подлежащий приватизации.

В октябре 2023 года председатель наблюдательного совета Виктор Лещинский заявлял, что «Строительная компания «Укрбуд» планирует утвердить стратегию развития на пять лет и сменить название.

Укрінформ По материалам:

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