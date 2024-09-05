Как в Украине изменят процедуру приватизации государственных банков — Finance.ua

Как в Украине изменят процедуру приватизации государственных банков Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Как в Украине изменят процедуру приватизации государственных банков

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. Можно будет продавать часть акций госбанков.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Проект за основу поддержали 249 депутатов.

«Это требование Всемирного банка, поэтому закон должен быть принят в двух чтениях уже в сентябре», — написал он.

Законопроект предлагает расширить действие действующего закона о продаже на все банки государственного сектора.

Проект закона:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готова рассмотреть государство;

разрешает продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;

включает международных доноров в участие в процедуре отбора финансовых советников по продажам и процедуре самой продажи;

обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор; приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками.

В то же время россияне к участию в приватизации не допускаются.

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Справка Finance.ua:

В Украине шесть государственных банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Первый инвестиционный банк.

Их доля в чистых активах банков на 1 июля 2024 составляет 56,6%.

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