Как в Украине изменят процедуру приватизации государственных банков — Finance.ua

Как в Украине изменят процедуру приватизации государственных банков
Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. Можно будет продавать часть акций госбанков.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Проект за основу поддержали 249 депутатов.
«Это требование Всемирного банка, поэтому закон должен быть принят в двух чтениях уже в сентябре», — написал он.
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Законопроект предлагает расширить действие действующего закона о продаже на все банки государственного сектора.
Проект закона:
- расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готова рассмотреть государство;
- разрешает продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);
- повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;
- включает международных доноров в участие в процедуре отбора финансовых советников по продажам и процедуре самой продажи;
- обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;
- учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор; приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками.
В то же время россияне к участию в приватизации не допускаются.
Справка Finance.ua:
- В Украине шесть государственных банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Первый инвестиционный банк.
- Их доля в чистых активах банков на 1 июля 2024 составляет 56,6%.
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