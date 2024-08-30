Банкиры назвали лидеров рынка потребительского кредитования — Finance.ua

Банкиры назвали лидеров рынка потребительского кредитования Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

Банкиры назвали лидеров рынка потребительского кредитования

Ипотека, кредитные карты и автокредиты — три крупнейших сегмента рынка, рассказали банкиры в ходе круглого стола «Потребительское кредитование в Украине: тенденции 2024 года», проведенного «Финансовым клубом».

«Основные продукты на рынке — это кредитная карта, «єОселя» и автокредитование. У кого есть экспертиза в этих продуктах, эти банки и являются лидерами этого рынка.

Приват, Моно, А-Банк, Сенс Банк, ПУМБ. 1. Для карт это

2. Для «єОселя» это Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк. 2. Для «єОселя»

первое место у Ощадбанка, а затем — ПриватБанк. 3. В автокредитовании

«Так выглядит рынок кредитования в 2024 году», — говорит руководитель направления розничного бизнеса Сенс Банка Юлия Тур.

Начальник управления продаж департамента розничного бизнеса Укргазбанка Владимир Клименко подтверждает, что основными игроками «єОселя» являются три государственных банка, которые выдают более 90% всех кредитов.

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«По кредитным картам игроки всем известны: Монобанк, Приват, Сенс, А-Банк, ПУМБ. Мы по кредитным картам работали недавно только с внутренними клиентами. А уже в этом месяце начали выход на внешних клиентов. Можно загрузить наше приложение и заказать себе карту с хорошим лимитом», — отметил Владимир Клименко.

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Кроме ипотеки «єОселя» и кредитных карт, Укргазбанк продолжает выдавать автокредит и запустил энергокредиты. «У нас действуют две программы. Одна — собственная внутренняя и вторая — государственная, за которой на солнечные панели, инверторы и средства накопления государство предоставляет компенсацию процентов, — рассказал Владимир Клименко. — Автокредиты выдаем не столь активно, как ипотеку. До войны мы были в лидерах, в топ-4, сейчас мы немного опустились, но думаю, что с нового года мы начнем более активно в этом направлении работать».

Директор департамента развития карточного бизнеса и потребительского кредитования Аккордбанка Александр Кутас считает, что монолайнером рынка остаются кредитные карты и потребительские кредиты. «Людям нужно закрывать потребности в пределах 100 тыс. грн. Разные бытовые вещи, которые не купишь с одной, двух или трех зарплат», — объяснил банкир.

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Фінансовий клуб По материалам:

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