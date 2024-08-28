Молодежи и пенсионерам стало проще получить кредит — Finance.ua

Молодежи и пенсионерам стало проще получить кредит Сегодня 14:04 — Кредит&Депозит

Молодежи и пенсионерам стало проще получить кредит

Банкиры стали послаблять возрастные ограничения кредитования молодежи и пожилых людей.

Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Расширяется взгляд на возраст заемщика. Сегодня банки более активно смотрят на молодое население. Есть программы кредитования уже не только с 21 года, но и программы кредитования с 19 лет, с 18 лет. И наблюдается интерес к более зрелому населению. Сегодня банки кредитуют лиц в возрасте до 70 лет», — заявила руководитель розничного бизнеса Сенс Банка Юлия Тур.

Однако большинство потребительских кредитов традиционно получает наиболее экономически активное население.

«Кредиты от 50 тыс. до 100 тыс. грн получают преимущественно люди от 27 до 45 лет. А все, что ниже уровня 25 лет, всегда было рынком, на котором конкурировали микрофинансовые организации. И с ними банкам было трудно конкурировать», — объяснил директор департамента развития карточного бизнеса и потребительского кредитования Аккордбанка Александр Кутас.

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Начальник управления продаж департамента розничного бизнеса Укргазбанка Владимир Клименко приводит возрастную статистику ипотечного сегмента.

«Наибольшая доля „єОселі“ — это люди от 25 до 34 лет — 46% всех заемщиков. Далее следует 35−44 — это 35%. Если сложить, то от 25 до 44 лет, а это наиболее активная платежеспособная категория населения — это 82% заемщиков», — сказал Владимир Клименко.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров изменил условия обеспечения компанией «Украинская финансовая жилищная компания» доступного ипотечного кредитования граждан Украины. В частности, постановлением снижен минимальный первый (начальный) взнос, уплачиваемый заемщиком по программе єОселя, с 20% до 10% для лиц в возрасте до 25 лет включительно;

в Украине соотношение ипотечных кредитов и ВВП ниже 1% - самый низкий показатель в Европе. В период военного положения альтернативой стало льготное кредитование в государственной программе «єОселя», которое заметно изменило профиль ипотечного клиента банка. Ранее чаще всего ипотеку брали заемщики 35−45 лет со стабильными доходами, сейчас появилось больше заемщиков младше 30 лет.



Фінансовий клуб По материалам:

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