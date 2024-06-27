Средняя ставка по ипотеке увеличилась: где выдают больше всего кредитов на жилье — Finance.ua
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Средняя ставка по ипотеке увеличилась: где выдают больше всего кредитов на жилье

Кредит&Депозит
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Средняя ставка по ипотеке увеличилась: где выдают больше всего кредитов на жилье
Средняя ставка по ипотеке увеличилась: где выдают больше всего кредитов на жилье
Банки Украины в апреле выдали 1031 ипотечный кредит на общую сумму 1,751 млрд грн. Средняя ставка по ипотеке увеличилась.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
«Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в апреле 2024 г. увеличился по сравнению с предыдущим месяцем (мартом 2024 г.) на 21,6%», — сказано в сообщении.
Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.
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«Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы „єОселя“ (почти все кредиты в апреле предоставлены в рамках этой программы)», — отметили в Нацбанке.

Средняя ставка на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в апреле увеличилась до 7,7% годовых после удержания на уровне 7,6% годовых пять месяцев подряд.

Где выдали больше всего кредитов на жилье

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в апреле выдано:
  • в Киеве и Киевской области (440 договоров на общую сумму 836 млн грн, что составляет 47,8% от общего объема);
  • Львовской (79 договоров на сумму 148 млн грн);
  • Ивано-Франковской (47 договоров на сумму 68 млн грн);
  • Одесской (44 договора на сумму 65 млн грн) областях.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Напомним, банки Украины в феврале выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн. Средняя ставка по ипотеке — 7,6% годовых.
По данным НБУ, банки снижают ставки по депозитам как для бизнеса, так и для населения. В то же время снижается стоимость кредитов для предприятий. Ипотечное кредитование оживляется благодаря программе «єОселя». Доля ипотеки выросла до 12,4% чистого гривневого розничного кредитного портфеля.

Справка Finance.ua:

  • В прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако банки перестали принимать заявки на кредиты под 2% годовых;
  • во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была противоположной.

Что не так с ипотекой в ​​Украине 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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