Українці почали активніше брати квартири в іпотеку: де найбільше та яка середня ставка — Finance.ua

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Українці почали активніше брати квартири в іпотеку: де найбільше та яка середня ставка

Кредит&Депозит
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Українці почали активніше брати квартири в іпотеку: де найбільше та яка середня ставка
Українці почали активніше брати квартири в іпотеку: де найбільше та яка середня ставка
Банки України в лютому видали 783 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн. Середня ставка за іпотекою — 7,6% річних.
Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, яке проводить Національний банк України.
Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували дев’ять банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод укладалася на вторинному ринку нерухомості.

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«Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми „єОселя“ (майже всі кредити протягом останнього року надано в межах цієї програми)», — зазначили в Нацбанку.

Обсяг виданих іпотек

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у лютому 2024 року порівняно з попереднім місяцем (січнем 2024 року) зріс на 17,3%, водночас більш ніж у сім разів перевищує показник за аналогічний період минулого року (за лютий 2023 року).

Середня ставка

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в лютому четвертий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

Де видали найбільше кредитів на житло

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано в:
  • м. Київ та Київській області - 357 договорів на загальну суму 631.4 млн грн (48.5% від загального обсягу);
  • Львівській (51 договір на 99,6 млн грн);
  • Одеській (46 на 71,9 млн грн);
  • Вінницькій (35 на 50,9 млн грн).
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
Нагадаємо, банки України в січні видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд гривень. Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у січні 2024 року порівняно з попереднім місяцем (груднем 2023 року) скоротився на третину, водночас більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року (за січень 2023 року).

Довідка Finance.ua:

  • минулого року українські громадяни активно брали кредити на нерухомість у Польщі. У 2023 році понад 2 тисячі українців скористалися державною програмою на придбання першого житла. Проте наразі банки припинили приймати заявки на кредити під 2% річних;
  • під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім'ї без дітей. До війни ситуація була протилежною.

Як взяти іпотечний кредит у Польщі 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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