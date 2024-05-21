Банки знизили ставки за депозитами для бізнесу та населення — огляд НБУ
Банки знижують ставки за депозитами як для бізнесу, так і для населення. Водночас знижується вартість кредитів для підприємств.
Про це йдеться в Огляді банківського сектору за перший квартал 2024 року, оприлюдненому Національним банком України.
Кредити
Корпоративне кредитування пожвавлюється три квартали поспіль: чистий гривневий кредитний портфель бізнесу зріс на 2,9% за квартал та на 7,2% в річному вимірі. Річні темпи зростання обсягу гривневих позик МСП прискорилися до 15,9%.
Надалі зростає вага кредитування поза межами державних програм підтримки. Частка кредитів в межах програми «Доступні кредити 5−7-9%» в І кварталі скоротилася до третини гривневого працюючого валового портфеля.
Швидкими темпами зростає обсяг чистих роздрібних гривневих кредитів за рахунок карткового кредитування двома банками-лідерами. Іпотечне кредитування пожвавлюється завдяки програмі «єОселя». Частка іпотеки зросла до 12,4% чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля.
Якість кредитного портфеля поліпшується: річний показник дефолтів у березні скоротився на 0,3 в. п. порівняно із груднем минулого року, а частка непрацюючих кредитів дещо знизилася в усіх групах банків передусім за рахунок врегулювання боргів роздрібних позичальників.
Депозити
Ставки за новими депозитами бізнесу в І кварталі у відповідь на зміну ключової ставки знизилися на 0,7 в. п. до 9,5% річних.
Водночас український індекс депозитних ставок населення UIRD майже не змінився.
Ставки за гривневими бізнес-кредитами за І квартал знизилися на 1 в. п. до 16,7% річних, за новими кредитами фізичним особам коливалися на рівні близько 27,5% річних.
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