Потребительское кредитование вышло на довоенный уровень — Finance.ua

Потребительское кредитование вышло на довоенный уровень Сегодня 17:40 — Кредит&Депозит

Потребительское кредитование вышло на довоенный уровень

Банки фиксируют рост спроса на все виды кредитных товаров для физлиц.

Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Рынок потребительского кредитования не просто восстанавливается, а набирает обороты в этом году, — заявила руководитель направления розничного бизнеса Сэнс Банка Юлия Тур. — За первую половину 2024 года мы вышли на 190 млрд грн портфеля банковской системы. Это цифры практически декабра 2021 года».

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И темпы роста должны ускориться.

«Банки нарастили свои кредитные портфели физических лиц на 20% за полгода. Вторая половина года будет еще более активной, потому что есть определенная сезонность в кредитовании физлиц. Поэтому я думаю, что мы эту цифру роста — 31 млрд грн — не только умножим на два, но и превзойдем», — спрогнозировала Юлия Тур.

Юлия Тур напомнила, что банковская система завершила 2021 год с портфелем кредитов физлиц в 200 млрд грн.

«За первый год войны портфель уменьшился почти на 70 млрд грн. Рынок обвалился на 33%. В 2023 году он стал медлительно восстанавливаться и вернулся лишь на 19%: не все банки активно смягчали свои кредитные политики, не все кредитные продукты запустили. В 2024 году процесс идет уже более активно», — рассказала она.

«С начала года кредитный портфель у нас вырос на треть. За счет преимущественно нашего флагманского продукта — ипотеки „єОселя“. Мы выдали более 3 тыс. кредитов на 5,2 млрд грн», — сообщил начальник управления продаж департамента розничного бизнеса Укргазбанка Владимир Клименко.

Директор департамента развития карточного бизнеса и потребительского кредитования Аккордбанка Александр Кутас видит возвращение рынка до уровня 2021 года не только по объему портфелей, но и по другим индикаторам, в частности по кредитным ставкам и динамике роста.

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«Портфель розничного бизнеса по состоянию на 1 июля вышел на показатель, который был до начала войны, — заявил Александр Кутас. — Если учесть, что часть украинцев уехала за границу, и сравнить это с тем, что сейчас кредитный портфель розничного бизнеса фактически равен тому, который был на 1 июля 2021-го, то можно сказать, что кредитование в Украине возобновилось».

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Фінансовий клуб По материалам:

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