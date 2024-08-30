Самые прибыльные банки по депозитам в гривне, евро и долларах (инфографика) — Finance.ua

Самые прибыльные банки по депозитам в гривне, евро и долларах (инфографика) Сегодня 14:05 — Кредит&Депозит

Самые прибыльные банки по депозитам в гривне, евро и долларах (инфографика)

Крупные банки снова взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов. За последние две недели несколько финучреждений с депозитным портфелем от 2 млрд грн изменили депозитные ставки. На каких условиях физлицо сейчас может разместить свои деньги в таких банках — в свежем обзоре Минфина.

Наибольшие средние ставки по гривневым вкладам банки-участники обзора в августе держали на полугодовые вклады — 12,7% годовых, поменьше — по годовым вкладам и вкладам на 9 месяцев: 12,53% и 12,29 годовых соответственно.

Наименьшая средняя ставка — 11,3% годовых — по трехмесячным гривневым депозитам, они достигли самого низкого уровня с начала года. И это при том, что в конце июля — начале августа многие крупные банки повысили ставки . С начала года доходность этих вкладов потеряла больше всего — 2,67 п.п., полугодовые похудели на 2,03 п.п., годовые — на 1,93 п.п., менее всего шли вниз вклады на 9 мес (-1,75 п.п.)

Ослабление гривны и инфляция не способствуют уверенности вкладчиков, которые перевкладываются в валюту: в июле физлица забрали из банков 8,7 млрд грн по гривневым депозитам и положили на валютные 5,23 млрд грн. В то же время, общие депозитные портфели физлиц украинских банков растут.

Справка Finance.ua:

С июля прошлого года НБУ постепенно снижал учетную ставку (с 25% до 13%), а затем снижались и ставки по кредитам и депозитам для бизнеса и населения.

Там утверждают, что ставки по гривневым депозитам и государственным облигациям (ОВГЗ), несмотря на снижение, и далее обеспечивают достаточную защиту от инфляционного обесценения. Так, по гривневым депозитам в среднем предлагается около 13% годовых (около 10,4% после вычета налогов), а по ОВГЗ — от 12,5% до 17% (не облагаются налогом).



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