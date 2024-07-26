Гетманцев сообщил, что продадут в ходе большой приватизации — Finance.ua

Гетманцев сообщил, что продадут в ходе большой приватизации
В Украине возобновляют «большую приватизацию». Объявлены первые 5 объектов, которые пойдут на продажу.
Об этом сказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Это два объекта, которые ранее находились в государственной собственности:
гостиница «Украина» на Майдане Незалежности (аукцион — 18 сентября, стартовая стоимость — 1,05 млрд грн);
крупнейшее предприятие по производству и обогащению титановых руд «Объединенная горно-химическая компания» (аукцион 9 октября, стартовая цена — 3,9 млрд грн).
Еще три объекта — это продажа активов, принадлежавших подсанкционным лицам и по решению ВАКС переданы в собственность государства:
- ведущий производитель газобетонных изделий ООО «Аэрок»;
- разработчик титанового и циркониевого месторождения ООО «Демуринский ГОК»;
- ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» — компания-владелец одного из крупнейших ТРЦ Киева «Ocean Plaza».
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Средства от продажи первых двух объектов поступают в государственный бюджет Украины, а от последних трех — в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Приватизация проходит онлайн на платформе «Прозорро.Продажи» — это позволяет желающим контролировать процесс, и, надеюсь, укрепить доверие к результату (помним, что ранее нередко истории «большой приватизации» заканчивались громкими обвинениями в «договорняках» — начиная от цен и условий продажи до требований к инвестору).
«Моя принципиальная позиция по приватизации остается неизменной — государство должно выйти из всех активов, не имеющих стратегического значения, и сосредоточиться на узком кругу тех, кто действительно играет ведущую роль для экономики и безопасности Украины», — написал нардеп.
Как сообщил Гетманцев, таким образом должны сократить «кормовую базу» для коррупции (вспомним убеждение в завладении средствами на общую сумму 500 млн грн упомянутой ОГМК и Одесского припортового завода и отмене доходов государственных предприятий на 10 млрд грн заочно арестованному бывшему голове ФГИУ, который сейчас скрывается за границей).
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Что касается национализированных активов. «Необходимо, чтобы они не „застряли“ на годы в подвешенном состоянии под управлением „переходных команд“ государственных менеджеров (не важно, из какого органа — ФГИУ, АРМА или другого), а как можно скорее находился новый „постоянный владелец“, менеджерские команды которого вовремя подхватили его и не допустили уменьшения капитализации или разрушения. Помним о ключе „Одесского НПЗ“, который на момент конфискации на территории государства в 2017 году оценивался в 200 млн долларов, а за время его „возвращения“ в государственную собственность потерял значительную часть производственных мощностей, которые просто не законсервировали должным образом — вдобавок к тому, что предприятие уже находится в простое более 10 лет», — сообщил он.
Справка Finance.ua:
- С начала года поступления в государственный бюджет от приватизации государственного имущества составляют 370 млн гривен. Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
- Потенциальное влияние детенизации на ежегодные бюджетные поступления — 500 млрд гривен. Об этом в интервью Укринформу сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. При этом он признал, что речь идет только о теоретических расчетах. Ведь одним ударом с проблемой тенизации украинской экономики не справиться. Так что на первом этапе реально может идти речь о пополнении бюджета дополнительно на 80 млрд грн ежегодно.
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