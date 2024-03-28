С начала года приватизация госимущества принесла бюджету 370 млн гривен — Finance.ua

С начала года приватизация госимущества принесла бюджету 370 млн гривен Сегодня 21:30 — Казна и Политика

С начала года приватизация госимущества принесла бюджету 370 млн гривен

С начала года поступления в государственный бюджет от приватизации государственного имущества составляют 370 млн гривен.

Об этом в интервью «Телеграфу» сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

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«В нашем госбюджете утверждена задача для Фонда государственного имущества — 4 млрд гривен от приватизации и 800 млн гривен от аренды. Скажу, что год начался довольно оживленно. Мы уже имеем на середину марта проведенных успешных аукционов более чем на 900 млн гривен (в бюджет фактически поступило 370 млн гривен)», — сказал Коваль.

По его словам, с начала года поступления в государственный бюджет от аренды государственного имущества составляют более 200 млн гривен.

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Напомним, в государственном бюджете на 2024 год заложено 4 млрд гривен поступлений от приватизации.

Українські Новини По материалам:

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