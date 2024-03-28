С начала года приватизация госимущества принесла бюджету 370 млн гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С начала года приватизация госимущества принесла бюджету 370 млн гривен

Казна и Политика
9
С начала года приватизация госимущества принесла бюджету 370 млн гривен
С начала года приватизация госимущества принесла бюджету 370 млн гривен
С начала года поступления в государственный бюджет от приватизации государственного имущества составляют 370 млн гривен.
Об этом в интервью «Телеграфу» сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
Читайте также
«В нашем госбюджете утверждена задача для Фонда государственного имущества — 4 млрд гривен от приватизации и 800 млн гривен от аренды. Скажу, что год начался довольно оживленно. Мы уже имеем на середину марта проведенных успешных аукционов более чем на 900 млн гривен (в бюджет фактически поступило 370 млн гривен)», — сказал Коваль.
По его словам, с начала года поступления в государственный бюджет от аренды государственного имущества составляют более 200 млн гривен.
Читайте также
Напомним, в государственном бюджете на 2024 год заложено 4 млрд гривен поступлений от приватизации.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.