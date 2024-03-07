Большая приватизация-2024: какие объекты планируют выставить на продажу — Finance.ua

Большая приватизация-2024: какие объекты планируют выставить на продажу Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Украина планирует в этом году возобновить крупную приватизацию. К ней относятся объекты, балансовая стоимость которых превышает 250 млн гривен. Известно, что на продажу хотят выставить пакеты акций 17 предприятий энергетической и пищевой отраслей, добывающей, химической и перерабатывающей промышленности, машино- и приборостроения и другие.

Об этом пишет «Слово и дело».

Что это за предприятия, и пыталось ли государство продать их раньше

Из 17 государственных предприятий, которые планируют выставить на продажу, раньше пытались продать три: ОАО «Центрэнерго», АО «Объединенная горно-химическая компания», ОАО «Одесский припортовый завод».

«Одесский припортовый завод» находится в городе Южное Одесской области. Это крупный производитель аммиака и карбамида. Завод пытаются продать уже много лет. В октябре 2016 года правительство утвердило стартовую цену предприятия — минимум 5,16 млрд гривен за 99,567% акций.

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Одна из крупнейших государственных энергетических компаний «Центрэнерго» тоже не новичок в списке приватизации — первая попытка продать предприятия была в 2013 году. В 2018 году была очередная попытка: на продажу выставили 78,3% пакета акций компании по стартовой цене почти 6 млрд гривен.

Объединенная горно-химическая компания занимается разработкой титано-циркониевых месторождений и производством рутилового, ильменитового и цирконового концентратов. Государство хочет продать 100% акций, в июне 2021 их стартовая стоимость была определена в 3,7 млрд гривен.

Из предприятий энергетической отрасли, кроме «Центрэнерго», хотят продать 65% акций ЧАО «Харьковэнергосбыт».

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В списке на приватизацию четыре предприятия машино- и приборостроения: ЧАО «Азовмаш» (50% акций), АО «Днепровский электровозостроительный завод» (100%), АО «Завод „Электротяжмаш“» (100%) и АО «Украинские энергетические машины» (75,22%).

Из предприятий химической промышленности приватизировать, кроме ОПЗ, хотят «Сумыхимпром» (99,99% акций). В список на приватизацию предприятие включили еще в 2018 году, но продажа на аукционе была невозможна из-за рассмотрения в суде дела о банкротстве. В ноябре 2023 года Фонд государственного имущества выиграл суд и добился закрытия дела.

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Подготовка к приватизации ГП «Угольная компания «Краснолиманская», предприятия перерабатывающей промышленности АО «Ориана» (99,99% акций), ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» (51%, это единственный в Европе производитель губчатого титана), ГП «Завод алюминиевой фольги» (производитель первичного алюминия).

Кроме того, планируется продать 70,7% акций ЧАО Индор, производителя инсулинов.

Также государство хочет продать компанию «Украгролизинг» (100% акций), ГП «Уманский ликероводочный завод» и ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (66,65%). Последнее предприятие является владельцем столичного ТРЦ Ocean Plaza.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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