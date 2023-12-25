ФГИУ планирует выставить на приватизацию в 2024 году до тысячи объектов — Finance.ua

ФГИУ планирует выставить на приватизацию в 2024 году до тысячи объектов Сегодня 20:16

ФГИУ планирует выставить на приватизацию в 2024 году до тысячи объектов

Фонд государственного имущества в 2024 году планирует выставить на приватизационные аукционы около тысячи объектов.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль, передает пресс-служба Фонда.

Глава ведомства подчеркнул, что малый и средний бизнес будут основными бенефициарами этого процесса.

«Мы считаем, что малый и средний бизнес должен быть в центре процесса „разгосударствления“. Они являются теми стейкхолдерами, которые должны извлечь наибольшую выгоду от преобразования государственных активов, которые являются пассивами для государственного бюджета», — отметил Коваль.

Выставка на приватизацию около тысячи объектов в следующем году открывает новые возможности для бизнеса. Все они будут продаваться через приватизационные аукционы, что обеспечивает справедливость и прозрачность процесса.

Коваль также подчеркнул, что приватизация актуальна, поскольку Украина не может позволить себе генерировать убытки во время войны.

«Государственные активы генерируют убытки, а количество государственных предприятий не оправдывает то направление на либерализацию и рыночную экономику, которое Украина выбрала», — пояснил глава ФГИУ и призвал бизнес к сотрудничеству в поиске объектов для приватизации.

«Призываем вас стать амбасадорами в поиске объектов для приватизации. Ведь во многих населенных пунктах есть объекты, которые не используются по 10−15 лет. Обращайтесь в Фонд с предложением по приватизации. Будем делать все, чтобы путь к прозрачному аукциону был кратчайшим», — резюмировал он.

Економічна Правда По материалам:

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