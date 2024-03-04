В Украине хотят возобновить большую приватизацию: какие объекты выставят на продажу — Finance.ua
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В Украине хотят возобновить большую приватизацию: какие объекты выставят на продажу

Казна и Политика
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В Украине хотят возобновить большую приватизацию: какие объекты выставят на продажу
В Украине хотят возобновить большую приватизацию: какие объекты выставят на продажу
В Украине хотят возобновить большую приватизацию уже в 2024 году. Среди объектов, которые будут выставлены на продажу, «Объединенная горно-химическая компания», «Одесский припортовый завод», шахты.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.
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«В этом году ожидаем, что будет возобновлена ​​большая приватизация. Призываем инвесторов, в частности западных партнеров посмотреть на объекты. Интерес очень большой. И мы сегодня если не видим быстрого вхождения, то мы понимаем, что мы действительно делаем большую работу по коммуникации, по общению с нашими партнерами с точки зрения вхождения инвесторов в Украину», — рассказал он.
Также Шмыгаль назвал объекты, которые будут выставлены на продажу.
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«Объединенная горно-химическая компания». Это титан. Часть большой приватизации текущего года. Работаем с Фондом госимущества, чтобы она была начата и завершена. «Одесский припортовый завод», Центрэнерго, угольные шахты. То есть, это и еще ряд объектов, которые будут отнесены к объектам большой приватизации", — добавил он.

Малая приватизация

Глава правительства также отметил, что малая приватизация проходит своим чередом и «дает довольно значительный результат» для бюджета и соответственно для малого и среднего бизнеса.
«Это также важные моменты инвестиций в эти объекты. Среди проектов для иностранных инвесторов важные и перспективные — это добыча критического сырья. 22 вида из 30 видов критического сырья сегодня есть в Украине. Производство аккумуляторов для электрокаров, полный цикл производства этих электрокаров, химическая промышленность обработка древесины, включая производство бумаго-целлюлозы, потоковое стекло и машиностроение. Это те направления, которые сегодня важны и интересны инвесторам, интересны для нас, как для страны, чтобы поднимать экономику», — констатировал он.
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5 сентября 2020 года в Украине запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.
Так, 30 марта 2021 года Верховная Рада отменила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. 1 мая закон вступил в силу. Но уже в июне 2021 года профильный комитет рекомендовал Верховной Раде временно не проводить аукционы со снижением стартовой цены по продаже объектов большой приватизации.
По материалам:
РБК-Україна
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