Приватизация с начала года принесла 3,4 миллиарда — Finance.ua

Приватизация с начала года принесла 3,4 миллиарда Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Приватизация с начала года принесла 3,4 миллиарда

Экономический эффект от проданных на приватизационных аукционах объектов государственного имущества составил в 2023 году ₴3,4 миллиарда, из них ₴2,4 миллиарда — средства от продажи.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины в Фейсбуке

Инфографика: Фонд госимущества

«3,4 миллиарда гривен — экономический эффект приватизации в 2023 году», — говорится в сообщении.

В ФГИУ отмечают, что для расчета экономического эффекта принимали во внимание не только полученные от продажи убыточных объектов средства, но и уплаченные инвестором долги перед работниками и бюджетом.

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В частности, с начала года напрямую от продажи объектов поступило 2,4 млрд грн. Кроме того, было возвращено 495 млн грн долгов предприятий перед работниками и бюджетом, а также уплачено 480 млн грн НДС, равное 20% от победных ставок.

Все эти средства идут на поддержку Сил обороны.

Напомним, по итогам пяти успешных аукционов, проведенных на прошлой неделе, Фонд государственного имущества Украины продал инвесторам активы на ₴7,1 миллиона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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