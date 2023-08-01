В Украине ускорят малую приватизацию — Finance.ua

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В Украине ускорят малую приватизацию

Казна и Политика
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В Украине ускорят малую приватизацию
В Украине ускорят малую приватизацию
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Фонду государственного имущества ускорить малую приватизацию и активно начать крупную. Это требует ускорения процесса передачи предприятий ФГИУ, которые должны быть проданы.
Об этом Шмыгаль заявил на совещании с представителями Минэкономики и Фонда госимущества.
Посредством этих действий государство пытается привлечь деньги от инвесторов, соревноваться с другими компаниями и развивать экономику, чтобы обеспечить стабильность и благополучие в стране.
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Премьер-министр подчеркнул, что перед Фондом государственного имущества в этом году была поставлена ​​задача продолжить малую приватизацию и начать крупную. При этом Минэкономики и ФГИУ совместно с Минцифры получили задачу создать единую базу предприятий, находящихся в собственности государства, и их юридических лиц-собственников.
Он отметил, что в управлении государства в настоящее время находятся более трех тысяч объектов. 109 из них стратегические и не будут подлежать приватизации, а еще 600 предприятий относятся к энергетике, транспорту и оборонно-промышленному комплексу и будут оставаться в управлении государства до конца военного положения. Премьер сообщил, что ФГИ уже передано 1900 объектов.
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«Дал задачу ускорить передачу других предприятий. Это потенциальные проекты для инвесторов, добавленная стоимость, новые рабочие места. Для этого такие объекты должны быть выставлены на прозрачные электронные аукционы», — резюмировал он.
Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок проведения электронных аукционов в рамках крупной приватизации. Правительство приняло технические изменения, необходимые для старта процесса крупной приватизации через систему «Prozorro. Продажи».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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