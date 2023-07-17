ФГИ сможет приватизировать объекты пулами — Finance.ua

ФГИ сможет приватизировать объекты пулами
Фонд государственного имущества Украины получил право формировать отдельные пулы государственных активов для дальнейшей приватизации, соответствующее постановление Кабинет Министров принял в пятницу.
«Основная цель внедрения нового механизма — повысить заинтересованность бизнеса инвестировать в государственные активы. Пулы привлекают больше внимания инвесторов, которые заинтересованы в реализации крупных проектов и могут вложить масштабные инвестиции», — говорится в пресс-релизе ФГИ.
Фонд добавил, что пулы объектов приватизации будут формироваться из предприятий, работающих в одной сфере экономики, продукция одного из них может быть сырьем для другого.
«Таким образом, пулы — это возможность приватизировать вертикально интегрированные бизнесы вместо покупки разрозненных объектов», — пояснило приватизационное ведомство.
Он уточнил, что новый механизм можно будет использовать как в малой, так и в крупной приватизации.
В настоящее время ФГИ выставляет на продажу государственные активы отдельными предприятиями.
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